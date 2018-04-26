Происшествия

53 минуты назад

Водитель «Лады» сбил молодую пару на пешеходном переходе

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#авария #ДТП
Водитель «Лады» сбил молодую пару на пешеходном переходе

Парень пострадавшей девушки ударил водителя в голову.

Сегодня днем в Липецке на Боевом проезде напротив отдела полиции Липецкого района водитель автомобиля «Лада Приора» сбил молодую пару, переходившую дорогу по «зебре».

В аварии травмы получила 18-летняя девушка. Ее парень не пострадал. Однако травмы получил водитель «Лады» - не совладавший с эмоциями юноша его ударил. Сейчас девушку, которой из-за травмы головы может понадобится госпитализация, и водителя осматривают врачи «скорой».


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7 1813
#авария #ДТП

Комментарии (7)

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Паша

5 минут назад
Пешеход перед тем как перейти дорогу в обозначенном месте т.е зебра.должен остановиться и убедиться ,что водитель его видит и пропускает .после чего начинать движение. А водитель безспорно обязан пропустить пешехода на зебре .однозначно
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Гончарова,

5 минут назад
Что значит с телефоном и наушниками они шли по зебре он обязан остановиться.
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Н

24 минуты назад
Голова повреждена это хреново -молодость не старость мучиться теперь придется долго -оставшуюся жизнь
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BLOOD_JO

35 минут назад
Гривами тупыми по сторонам нужно вертеть. Не каждый пропустит.
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гость

37 минут назад
в первую очередь ты сам должен думать о своей безопасности , а не переть на пролом уткнувшись в телефон и тд
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житель

37 минут назад
наверно шли уткнувшись в телефоны и с затычками в ушах, мы же на зебре, нам море по колено
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пора карать автобаранов

43 минуты назад
у водятлов и чоповцы плохие и мирные граждане , пытающиеся рискнуть пройти по пешеходному. я бы не в голову ударил , а яйца оторвал и сказал что они сами куда то потерялись .
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