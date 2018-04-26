Водитель «Лады» сбил молодую пару на пешеходном переходе

Парень пострадавшей девушки ударил водителя в голову.

Сегодня днем в Липецке на Боевом проезде напротив отдела полиции Липецкого района водитель автомобиля «Лада Приора» сбил молодую пару, переходившую дорогу по «зебре».



В аварии травмы получила 18-летняя девушка. Ее парень не пострадал. Однако травмы получил водитель «Лады» - не совладавший с эмоциями юноша его ударил. Сейчас девушку, которой из-за травмы головы может понадобится госпитализация, и водителя осматривают врачи «скорой».





