Происшествия
53 минуты назад
Водитель «Лады» сбил молодую пару на пешеходном переходе
Парень пострадавшей девушки ударил водителя в голову.
Сегодня днем в Липецке на Боевом проезде напротив отдела полиции Липецкого района водитель автомобиля «Лада Приора» сбил молодую пару, переходившую дорогу по «зебре».
В аварии травмы получила 18-летняя девушка. Ее парень не пострадал. Однако травмы получил водитель «Лады» - не совладавший с эмоциями юноша его ударил. Сейчас девушку, которой из-за травмы головы может понадобится госпитализация, и водителя осматривают врачи «скорой».
В аварии травмы получила 18-летняя девушка. Ее парень не пострадал. Однако травмы получил водитель «Лады» - не совладавший с эмоциями юноша его ударил. Сейчас девушку, которой из-за травмы головы может понадобится госпитализация, и водителя осматривают врачи «скорой».
Паша
Гончарова,
Н
BLOOD_JO
гость
житель
пора карать автобаранов