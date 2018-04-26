Спорт

29 минут назад

Видеообзор красивой победы «Металлурга» в Раменском

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#Футбол #"Металлург".
Видеообзор красивой победы «Металлурга» в Раменском

Победный гол стал одним из самых красивых в сезоне.

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Как мы уже сообщали, липецкий «Металлург» одержал первую победу в весенней части первенства группы «Центр». В перенесенном матче 17-го тура наша команда в гостях переиграла раменский «Сатурн» - 1:0.

Липчане могли забить и больше, создали немало моментов, а в начале второго тайма форвард Владислав Мызгин попал в перекладину. Забили же липчане на 44-й минуте после, пожалуй, самой красивой комбинации в сезоне. Опытный новобранец нашей команды Роман Войдель, перехватив мяч у соперника, затем применил финт Зенедина Зидана и начал комбинацию, в которой поучаствовали еще три партнера, раскатавших «Сатурн» так, что Николай Иванников забивал по сути уже в пустые ворота.

Подробности матча можно узнать здесь.

В турнирной таблице «Металлург» остался на 7-м месте, но подтянулся к конкурентам. Теперь многое будет зависеть от результата ближайшей игры на домашнем стадионе «Сокол» с соседом по турнирной таблице «Строгино» в ближайшую субботу, 28 апреля. Начало в 15.00.

Фото и исходник видео ФК "Сатурн" (Раменское)

88
#Футбол #"Металлург".

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