Экологи просят содействия липчан в выявлении «авторов» свалки у микрорайона «Елецкий»



В район парка и пруда у микрорайона «Елецкий» неизвестные грузовым автотранспортом свозят строительный мусор и коммунальные отходы. Вторую неделю городские экологи выезжают на территорию, чтобы установить личность нарушителей. Однако пока эти попытки не увенчались успехом.



Сотрудники отдела охраны окружающей среды администрации Липецка просят жителей микрорайона «Елецкий» обратить внимание на автотранспорт для перевозки крупногабаритных грузов. Для привлечения владельцев автотранспортных средств к ответственности за нарушение статьи 5.7 Кодекса об административных правонарушениях Липецкой области необходимо сделать фото с номером выгружающего мусор автомобиля и направить с указанием даты и времени произошедшего по адресу электронной почты:



За нарушение данной статьи КоАП физическим лицам грозит штраф от 500 до 3000 рублей, должностным лицам – от 3 до 10 тысяч рублей, юридическим – от 10 до 50 тысяч рублей.



- Отделом охраны окружающей среды администрации города при содействии управления экологии и природных ресурсов Липецкой области, волонтеров Липецкого техникума городского хозяйства и отраслевых технологий 4 мая планируются мероприятия по уборке парка микрорайона «Елецкий». Не менее важно привлечь к ответственности нарушителей, которые сводят на нет усилия городских властей и общественности по наведению порядка в Липецке, – отметила начальник городского отдела охраны окружающей среды Татьяна Протасова.





Сотрудники отдела охраны окружающей среды администрации Липецка просят жителей микрорайона «Елецкий» обратить внимание на автотранспорт для перевозки крупногабаритных грузов. Для привлечения владельцев автотранспортных средств к ответственности за нарушение статьи 5.7 Кодекса об административных правонарушениях Липецкой области необходимо сделать фото с номером выгружающего мусор автомобиля и направить с указанием даты и времени произошедшего по адресу электронной почты: ecology@cominfo.lipetsk.ru За нарушение данной статьи КоАП физическим лицам грозит штраф от 500 до 3000 рублей, должностным лицам – от 3 до 10 тысяч рублей, юридическим – от 10 до 50 тысяч рублей.- Отделом охраны окружающей среды администрации города при содействии управления экологии и природных ресурсов Липецкой области, волонтеров Липецкого техникума городского хозяйства и отраслевых технологий 4 мая планируются мероприятия по уборке парка микрорайона «Елецкий». Не менее важно привлечь к ответственности нарушителей, которые сводят на нет усилия городских властей и общественности по наведению порядка в Липецке, – отметила начальник городского отдела охраны окружающей среды Татьяна Протасова.