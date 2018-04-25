Общество

31 минуту назад

Экологи просят содействия липчан в выявлении «авторов» свалки у микрорайона «Елецкий»

3 209
#свалка
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Экологи просят содействия липчан в выявлении «авторов» свалки у микрорайона «Елецкий»


В район парка и пруда у микрорайона «Елецкий» неизвестные грузовым автотранспортом свозят строительный мусор и коммунальные отходы. Вторую неделю городские экологи выезжают на территорию, чтобы установить личность нарушителей.  Однако пока эти попытки не увенчались успехом.  


Сотрудники отдела охраны окружающей среды администрации Липецка просят жителей микрорайона «Елецкий» обратить внимание на автотранспорт для перевозки крупногабаритных грузов. Для привлечения владельцев автотранспортных средств к ответственности за нарушение статьи 5.7 Кодекса об административных правонарушениях Липецкой области необходимо сделать фото с номером выгружающего мусор автомобиля и направить с указанием даты и времени произошедшего по адресу электронной почты: ecology@cominfo.lipetsk.ru

За нарушение данной статьи КоАП физическим лицам грозит штраф от 500 до 3000  рублей, должностным лицам – от 3 до 10 тысяч рублей, юридическим  – от 10 до 50 тысяч рублей. 

- Отделом охраны окружающей среды администрации города при содействии управления экологии и природных ресурсов Липецкой области, волонтеров  Липецкого техникума городского хозяйства и отраслевых технологий 4 мая планируются мероприятия по уборке парка микрорайона «Елецкий».  Не менее важно привлечь к ответственности нарушителей, которые сводят на нет усилия городских властей и общественности по наведению порядка в Липецке, – отметила начальник городского отдела охраны окружающей среды Татьяна Протасова.  

 
3 209
#свалка
1

Комментарии (3)

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Из проверенных источников

8 минут назад
Штрафы копеечные. Надо привлекать нарушителей к общественным работам в размере не менее 100 часов по уборке этого же мусора и рекультивации почвы.
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Встанька

14 минут назад
Ванька, там сидеть можно неделями! Это в интересах населения в том числе между прочим! Сами с...те себе под нос, что в дачных поселках, что на берегу рек, а потом бежите к экологам жаловаться! Не будьте свиньями сами!
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Ванька

18 минут назад
То есть я правильно понял ? Они предлагают постучать , фото им снять ? А сами пятую точку от кресла оторвать они уже не в силах ? Надо самим выйти из кабинета устроить засаду в кустиках и поймать с поличным ! А чужими руками жар загребать это конечно лучше !
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