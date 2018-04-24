Ага, попались! Троих липчан привлекли за уличную торговлю, четыре магазина нарушили благоустройство

Сегодня в Липецке проходили массовые проверки.

Три человека были задержаны сегодня на улицах Липецка за торговлю вне розничных рынков, которая считается незаконной.

Как сообщили в управлении потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области, на нарушителей были составлены протоколы и их ждет административная ответственность.

Кроме того, у уличных торговцев изымают товар, включая скоропортящиеся овощи и фрукты, который будет возвращен только после соблюдения всех процедур: вынесения штрафа и полной его оплаты.

Так же в управлении сообщили, что сегодня в ходе специального рейда были обследованы 35 предприятий торговли на предмет соблюдения правил благоустройства. В итоге 4-х из них на улицах Баумана, Гранитной 2-й, Бородинской были обнаружены нарушения – следы от объявлений, граффити, битая плитка на ступеньках.

Разбираться с этими нарушениями будет уже государственная жилищная инспекция Липецкой области, и неаккуратным предпринимателям тоже выпишут штрафы.



Фото m.progorod59.ru

