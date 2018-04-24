Общество

сегодня, 17:28

Ага, попались! Троих липчан привлекли за уличную торговлю, четыре магазина нарушили благоустройство

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#Уличная торговля #проверки
Ага, попались! Троих липчан привлекли за уличную торговлю, четыре магазина нарушили благоустройство

Сегодня в Липецке проходили массовые проверки.

Три человека были задержаны сегодня на улицах Липецка за торговлю вне розничных рынков, которая считается незаконной.

Как сообщили в управлении потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области, на нарушителей были составлены протоколы и их ждет административная ответственность.

Кроме того, у уличных торговцев изымают товар, включая скоропортящиеся овощи и фрукты, который будет возвращен только после соблюдения всех процедур: вынесения штрафа и полной его оплаты.

Так же в управлении сообщили, что сегодня в ходе специального рейда были обследованы 35 предприятий торговли на предмет соблюдения правил благоустройства. В итоге 4-х из них на улицах Баумана, Гранитной 2-й, Бородинской были обнаружены нарушения – следы от объявлений, граффити, битая плитка на ступеньках.

Разбираться с этими нарушениями будет уже государственная жилищная инспекция Липецкой области, и неаккуратным предпринимателям тоже выпишут штрафы.

Фото m.progorod59.ru

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#Уличная торговля #проверки

Комментарии (5)

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Боцман

3 минуты назад
Старик (на фотке) - опасный преступник, живет на нетрудовые доходы, продает огурцы с грядки. Разбогател, ,, * ,, себе купил.Какой протокол. Лет семь ему , строгого.
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гость

5 минут назад
а почему остановку рынок 9 района не проверили около магнита,там сегодня тетка торговала овощами и гнилыми фруктами,они так и лежали в одной коробке,гнилье одно.Наверное и документов нет. И на остановке 11 мкр тоже торгаши ранними помидорами и огурцами появились,прямо около дороги стоят.Пыль летит да и намахивают нехило наверное.
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горжанин

25 минут назад
нашли чем хвастаться всего лишь троих
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Печкин

37 минут назад
На пл.Победы на остановке возле подарочного сидит тётка и торгует труселями,и никому её не победить.Мамонов иди трусы себе у неё купи,к майским пригодятся
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Нонка

39 минут назад
Уличная торговля что наркомания ну и масштабы ну и борьба Все пустое -деньги народные на ветер
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