Следствие уточнило количество жертв при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»‍ в Кемерово

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что определить окончательное число погибших позволили следствию результаты работы по проверке всех обращений о пропавших при пожаре людях, а также полученные заключения экспертов. Ранее сообщалось, что в пожаре погибли 64 человека.





"Следователями получены заключения всех генетических экспертиз по уголовному делу о пожаре в Кемерово. Все погибшие идентифицированы, выданы разрешения на захоронение 37 человек", — сказала она.



Ранее по результатам процедуры опознания родственникам были выданы разрешения для захоронения 23 погибших.



Всего погибли при пожаре 60 человек. Ранее говорилось о 64 жертвах, - передает Следователи получили заключения всех генетических экспертиз по уголовному делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, все погибшие опознаны, - приводятся слова официального представителя СК РФ Светланы Петренко в мессенджере "ТамТам"."Следователями получены заключения всех генетических экспертиз по уголовному делу о пожаре в Кемерово. Все погибшие идентифицированы, выданы разрешения на захоронение 37 человек", — сказала она.Ранее по результатам процедуры опознания родственникам были выданы разрешения для захоронения 23 погибших.Всего погибли при пожаре 60 человек. Ранее говорилось о 64 жертвах, - передает РИА-Новости