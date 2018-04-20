В России

сегодня, 12:09

Следствие уточнило количество жертв при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»‍ в Кемерово

234
#Пожар в Кемерово #Зимняя вишня
Следствие уточнило количество жертв при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»‍ в Кемерово

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что определить окончательное число погибших позволили следствию результаты работы по проверке всех обращений о пропавших при пожаре людях, а также полученные заключения экспертов. Ранее сообщалось, что в пожаре погибли 64 человека.

Следователи получили заключения всех генетических экспертиз по уголовному делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, все погибшие опознаны, - приводятся слова официального представителя СК РФ Светланы Петренко в мессенджере "ТамТам".

"Следователями получены заключения всех генетических экспертиз по уголовному делу о пожаре в Кемерово. Все погибшие идентифицированы, выданы разрешения на захоронение 37 человек", — сказала она.

Ранее по результатам процедуры опознания родственникам были выданы разрешения для захоронения 23 погибших.

Всего погибли при пожаре 60 человек. Ранее говорилось о 64 жертвах, - передает РИА-Новости.
234
#Пожар в Кемерово #Зимняя вишня

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Россия предоставит доказательства о сбитых ракетах США
#США #Россия #Сирия
Россия предоставит доказательства о сбитых ракетах США

сегодня, 11:32

В России
В России подорожают госпошлины за права и загранпаспорт
#Госпошлина #подорожание #права
В России подорожают госпошлины за права и загранпаспорт

сегодня, 11:27

В России
В Новосибирске экстренно сел самолет
В Новосибирске экстренно сел самолет

сегодня, 11:04

В России
Выпрыгнувшего из окна горящего ТЦ в Кемерове мальчика выписали из больницы
#Пожар в Кемерово
Выпрыгнувшего из окна горящего ТЦ в Кемерове мальчика выписали из больницы

сегодня, 10:47

В России
#налоги
ФНС стала чаще договариваться с должниками до суда

вчера, 16:39

В России
#Крым #флот
Крым может стать одной из главных ремонтных площадок для ВМФ России

вчера, 16:38

В России