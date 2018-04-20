сегодня, 12:09
Следствие уточнило количество жертв при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что определить окончательное число погибших позволили следствию результаты работы по проверке всех обращений о пропавших при пожаре людях, а также полученные заключения экспертов. Ранее сообщалось, что в пожаре погибли 64 человека.
"Следователями получены заключения всех генетических экспертиз по уголовному делу о пожаре в Кемерово. Все погибшие идентифицированы, выданы разрешения на захоронение 37 человек", — сказала она.
Ранее по результатам процедуры опознания родственникам были выданы разрешения для захоронения 23 погибших.
Всего погибли при пожаре 60 человек. Ранее говорилось о 64 жертвах, - передает РИА-Новости.