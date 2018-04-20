Бизнес

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26 апреля в Concert Hall SODA состоится Бизнес-форум Липецк 2018

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26 апреля в Concert Hall SODA состоится Бизнес-форум Липецк 2018

Организатор форума Рекламное Агентство Рублевка LIP

Форум объединит на одной площадке 200 успешных, деловых людей готовых развиваться и двигаться вперед.

Аудитория форума: владельцы и руководители бизнеса, ТОП менеджмент и специалисты по маркетингу.
Участие в Бизнес-форуме Липецк2018 - это уникальная возможность реализовать свой потенциал, стать лидером в отрасли и создать свою историю успеха!
Пару слов как  это было в прошлом году. Мероприятие,  проходило в динамичной атмосфере. Представители среднего и малого бизнеса очень активно включались в работу форума, задавали вопросы, обменивались мнениями, контактами. Непосредственно по ходу форума бизнесмены заключили между собой несколько сделок.

Почему необходимо участвовать в  Бизнес-форуме Липецк2018 от журнала Рублевка LIP:

1. Впервые в Липецке спикер Леонид Бугаев - эксперт в области нетворкинга и мобильных решений, автор бестселлеров «Мобильный Маркетинг: как зарядить свой бизнес в мобильном мире» и «Мобильный нетворкинг». Владелец digital-агентства Nordic Agency AB (Москва–Стокгольм). Член жюри конкурсов, посвященных развитию стратапов. Создавал проекты для Mars, JTI, Unilever, P&G, Danone, Samsung, Microsoft, Intel, Apple.  Вы узнаете нюансы работы со всеми ключевыми элементами мобильного маркетинга: рассылка SMS, MMS, e-mail. Что нужно делать, чтобы использовать мобильный маркетинг для увеличения продаж ваших товаров и услуг? На все эти вопросы вы найдете ответы во время выступления авторитетного специалиста по мобильным технологиям Леонида Бугаева

2. Елена Шульгина – Российский эксперт в области организационного развития и развития human capital. Бизнес-консультант, бизнес-тренер и коуч для топ-менеджмента. Проректор Moscow Business School. Имеет опыт работы в ОАО «ГМК «Норильский никель», ЗАО «Квинта-Холдинг». Клиентами и партнерами являются такие компании как РАО ЕЭС, Росатом, Роснефть, ГМК «Норильский никель», Мурманский траловый флот, Росгосстрах, ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», Авиакомпании «S7» и «Волга-Днепр», ГК «Возрождение», ГК «Аска-электроникс» и другие.

3. Выступления лучших спикеров - практиков, профессионалов своего дела. Это значит, что все знания, методы и техники, которые они предлагают, проверены ими на собственном пыте. Среди них Екатерина Белокопытова председатель Департамента экономического развития администрации г. Липецка, Латышева Елена соучредитель и член Совета Директоров ГК ТРИО, Веретенникова Ирина директор макрорегиона Юг компании HeadHunter и другие.

4. Полезные знакомства - формирование деловых связей с новыми партнерами и установление контактов для решения вопросов бизнеса.

5. Дополнительная мотивация и вдохновение - которые позволят вам с новыми силами и знаниями выдвинуть свою компанию в лидеры рынка.

6. Отличный отдых - приятные подарки и розыгрыши от наших партнеров, фотосессии и многое другое.
Идеальным и полезным завершением вечера станет VIP ужин с Леонидом Бугаевым и спикерами форума. В непринужденной обстановке у вас будет уникальная возможность плодотворно пообщаться.

Личное приглашение на форум от Татьяны Голанцевой  директора РА Рублевка LIP

Стать партнером/купить билет липецк2018.рф
Тел. 56-80-90, 56-56-70



Для лиц старше 16 лет (16+)

Юр. наименование Рублевка LIP - ИП Голанцева Татьяна Алексеевна
Юр. наименование DPD - АО "Армадилло Бизнес Посылка"

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