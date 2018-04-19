Доменная печь «Россиянка» выдала 25-миллионную тонну чугуна

Самая производительная доменная печь в России – домна «Россиянка» Новолипецкого металлургического комбината (входит в Группу НЛМК) выплавила 25-миллионную тонну чугуна.

Такие производственные достижения стали возможны, в том числе, благодаря высокому профессионализму коллектива доменного цеха НЛМК.



Как сообщает пресс-служба Новолипецкого комбината, «Россиянка», одна из самых производительных доменных печей в мире, была запущена в 2011 году. Объем инвестиций превысил 43 млрд рублей. Строительство стало одним из самых масштабных проектов в российской металлургии. Пуск комплекса доменной печи вместе с новым конвертером позволили увеличить установленные мощности по производству стали на Липецкой площадке на 36%.



В 2017 году «Россиянка» выпустила 3,8 млн тонн чугуна, что составляет около 30% от всего объема доменного производства комбината. Высокая производительность печи - в среднем 11,3 тыс. тонн металла в сутки - позволила доменщикам НЛМК в 2017 году выпустить рекордные 12,8 млн тонн чугуна.



Технологический процесс «Россиянки» отличается использованием наилучших доступных природоохранных и ресурсосберегающих технологий - высокоэффективных систем аспирации и замкнутого водооборотного цикла. Доменный газ «Россиянки» используется как сырье для производства электроэнергии на утилизационной ТЭЦ мощностью 150 МВт, запущенной также в 2011 году.



В конце 2017 года на «Россиянке» ввели в эксплуатацию установку вдувания пылеугольного топлива. Эта технология предусматривает совместную подачу в доменную печь природного газа и угольной пыли, что сокращает расход кокса. Замещение дорогого коксующегося угля более дешевым энергетическим уменьшает себестоимость выплавки чугуна примерно на 5%, потребление кокса - на 30%, природного газа - на 50%. Эта ресурсосберегающая технология внедрена на почти 90% доменных мощностей НЛМК.

