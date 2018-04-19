В Липецкой области дожди и до +13

20 апреля Липецкая область будет находиться в тылу уходящего циклона - сохранится неустойчивая погода с небольшими дождями.

Ночью 21 апреля, с ростом атмосферного давления, без осадков. Однако уже днем 21 и 22 апреля, с выходом очередного циклона с Атлантики, пройдут небольшие и умеренные дожди. Среднесуточные температуры воздуха ожидаются 7-9 градусов тепла, что в пределах климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью повсеместно, а днем местами небольшие дожди. Ветер северный, 7-12 м/сек., местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью от +3 до +8 градусов, днем от 8 до 13 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, небольшие дожди. Температура ночью от 4 до 6 градусов тепла, днем от 9 до 11 градусов тепла.

Самым теплым день 20 апреля в Липецке был в 1975 году: +25 градусов, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 2009 году — 6 градусов мороза.