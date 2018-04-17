Дома на нескольких улицах Липецка останутся без воды

Как сообщает пресс-служба АО «ЛГЭК», в связи с производством ремонтных работ 18 апреля с 10:00 до 20:00 будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:

- частный сектор: ул. Пожарского; ул. Карбышева; ул. Мешкова; ул. Лавочкина; ул. Бородинская; ул. Стасова; ул. Литейная; ул. Арсентьева.



С 10:00 до 20:00 будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:



- ул. Бачурина, 1, 4, 5, 6, 10, 9, 13, 12, 15; ул. 6-ой Гвардейской Дивизии, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; ул. К. Шаталовой, 1, 2, 3, 4, 6, 10, 8; ул. Молодежная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 10, 15, 12, 17, 14, 19, 16, 18, 20, 23, 22, 25; ул. Кондарева, 1, 3, 5, 9, 11, 2, 4, 13, 15, 17, 19, 21; ул. Жуковского, 5, 7, 9, 9а. 11, 11а, 13, 13б, 13а, 13б, 11б, 15, 15а.



С 09:00 до 20:00 будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:



- ул. Московская, 85, 87, 89, 91, 99, 101, 103; пр-д Серж. Кувшинова, 1, 6; ул. Полиграфическая, 4, 6, 8, 8а, 10, 12.



Подвоз воды: по заявкам жителей.



Дополнительную информацию можно получить по тел. 075 и 236- 075.





