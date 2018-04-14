Происшествия

сегодня, 14:03

Пенсионер заманил девочку к себе с остановки общественного транспорта

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#сексуальные преступления
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Пенсионер заманил девочку к себе с остановки общественного транспорта

В Следственном управлении раскрыли подробности дела о развращении ребенка.

Напомним, что  данковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего жителя Лебедянского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, днем 12 апреля пенсионер, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в районе остановки общественного транспорта встретил 9-летнюю соседку. Попросив девочку о помощи, заманил её к себе в дом, где совершил насильственные действия сексуального характера. О домогательстве соседа школьница рассказала родителям, которые и сообщили в правоохранительные органы.

Подозреваемый задержан и следствием решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении преступления признал и рассказал об обстоятельствах произошедшего. В настоящее время проводятся следственные действия с целью сбора доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.  
7 1796
#сексуальные преступления
3

Комментарии (7)

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Дед

49 минут назад
сосите мой костыль лалки
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Анонимный гей Виктор

51 минуту назад
Ищу красавчика для совместных любовных утех, пиши мне rabinovich.moysha@yandex.ru
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Шг

59 минут назад
Урод старый,я б ему хер отрезала сразу на месте ее родителей.
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франк

сегодня, 14:43
Почему его не расстреляют? Все говорят про собак, якобы они бешеные и их надо отстреливать. Вот кого надо так это такую мразь!
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Гость

сегодня, 14:34
На кол, пидофила.....
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Наталья

сегодня, 14:33
Теперь ему дупло развольцуют
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Мой комментарий

сегодня, 14:23
Мразь старая, сначала кастрация, потом петлю на шею и на столб!!
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