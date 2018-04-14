Происшествия
сегодня, 14:03
Пенсионер заманил девочку к себе с остановки общественного транспорта
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В Следственном управлении раскрыли подробности дела о развращении ребенка.
Напомним, что данковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего жителя Лебедянского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, днем 12 апреля пенсионер, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в районе остановки общественного транспорта встретил 9-летнюю соседку. Попросив девочку о помощи, заманил её к себе в дом, где совершил насильственные действия сексуального характера. О домогательстве соседа школьница рассказала родителям, которые и сообщили в правоохранительные органы.
Подозреваемый задержан и следствием решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении преступления признал и рассказал об обстоятельствах произошедшего. В настоящее время проводятся следственные действия с целью сбора доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.
Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, днем 12 апреля пенсионер, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в районе остановки общественного транспорта встретил 9-летнюю соседку. Попросив девочку о помощи, заманил её к себе в дом, где совершил насильственные действия сексуального характера. О домогательстве соседа школьница рассказала родителям, которые и сообщили в правоохранительные органы.
Подозреваемый задержан и следствием решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении преступления признал и рассказал об обстоятельствах произошедшего. В настоящее время проводятся следственные действия с целью сбора доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.
Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.
7 1796
Дед
Анонимный гей Виктор
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Гость
Наталья
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