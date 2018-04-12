Культура

сегодня, 12:19

В Липецке ставят спектакль по рассказам Аверченко

237
#театр #Компромисс #Библионочь
В Липецке ставят спектакль по рассказам Аверченко

Отрывок покажут в рамках «Библионочи».

Липецкий театр «Компромисс» готовит очередную премьеру.

Как рассказал GOROD48 режиссёр Борис Бужор, в конце мая-начале июня будет выпущен камерный спектакль «И все завертелось», поставленный по мотивам рассказов Аркадия Аверченко. А премьера отрывка из этой постановки состоится 20 апреля в рамках проекта «БиблиоНочь» в городской библиотеке имени Сергея Есенина.

Напомним, театр "Компромисс" был основан в Липецке в мае 2017 года. А в июне молодая труппа представила свой первый спектакль - "Марш одноногих" по мотивам произведений Сергея Довлатова.

- Наш новый спектакль – это сатирический рассказ о «людях, потерпевших кораблекрушение», - отметил Борис Бужор. - Это мозаика из коротких, но емких и очень смешных человеческих историй, придуманных (а, вернее, подсмотренных в жизни) знаменитым сатириком и драматургом. Брутальный редактор и его чудаковатые посетители, принципиальный судья, допрашивающий преступника-эротомана, и другие герои Аверченко, которых предстоит воплотить актерам театра, докажут, что, какие изменения не происходили бы в жизни общества с течением времени, одни и те же проблемы и пороки, как ни в чем не бывало, продолжают вертеться по кругу. 20 апреля пройдёт

«Библионочь» – ежегодная Всероссийская акция, в этом году ее тема называется «Магия книги». Как сообщает Централизованная библиотечная система Липецка, мероприятия «Библионочи» с 18.00 до 23.00 пройдут на пяти площадках: ЦГДБ имени М. М. Пришвина, ЦГБ имени С. А. Есенина, Библиотечно-информационный центр имени П. И. Бартенева, Библиотечно-информационный центр «Левобережный», Библиотечно-информационный центр семейного чтения.

Детские библиотеки пригласят юных любителей чтения на «Библиосумерки». Мальчишки и девчонки смогут поучаствовать в квестах и конкурсах, флешмобах и мастер-классах. Ребят ждет много интересного: ростовые куклы и фокусы, аквагрим и шоу мыльных пузырей. В Центральной городской детской библиотеке имени М. М. Пришвина дети посетят необычные и занимательные уроки, на которых вспомнят любимую серию книг о Гарри Поттере.

Центральная городская библиотека имени С. А. Есенина превратится в Книжный Город. В каждом из уголков Города: на Центральной площади и на площади Народной, на улице Библиотечный Арбат и в переулке «Лабиринты разума», в музее поэзии «Хрустальное слово» и в театре «Есенинка» – везде гостей будут ждать сюрпризы и открытия. В Библиотечно-информационном центре семейного чтения посетители смогут совершить виртуальное путешествие в прошлое, а в Библиотечно-информационном центре имени П. И. Бартенева состоится «НЛО на Дворянской» («НочьЛюбителейОбщения на Дворянской»).

Фото - Сергей Фурсов
237
#театр #Компромисс #Библионочь

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Ельчане ждут гостей на «Русскую закваску»
#фестиваль #гастрономия #квас
Ельчане ждут гостей на «Русскую закваску»

сегодня, 10:33

Культура
На открытии выставки разыграют работу мастера
#выставка #вернисаж
1
На открытии выставки разыграют работу мастера

сегодня, 09:41

Культура
Масштабный липецкий спектакль завтра покажут на международном фестивале
#театр
Масштабный липецкий спектакль завтра покажут на международном фестивале

вчера, 23:30

Культура
В Липецке скоропостижно скончался артист драмтеатра
#некролог
В Липецке скоропостижно скончался артист драмтеатра

вчера, 21:42

Культура
В Липецке обсудят национальный менталитет
#наука #конференция
22
В Липецке обсудят национальный менталитет

вчера, 11:06

Культура
В Липецкой области пройдет парад невест
#праздник #гулянья
7
В Липецкой области пройдет парад невест

10.04.2018 12:49

Культура