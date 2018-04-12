В Липецке ставят спектакль по рассказам Аверченко

Отрывок покажут в рамках «Библионочи».

Липецкий театр «Компромисс» готовит очередную премьеру.



Как рассказал GOROD48 режиссёр Борис Бужор, в конце мая-начале июня будет выпущен камерный спектакль «И все завертелось», поставленный по мотивам рассказов Аркадия Аверченко. А премьера отрывка из этой постановки состоится 20 апреля в рамках проекта «БиблиоНочь» в городской библиотеке имени Сергея Есенина.



Напомним, театр "Компромисс" был основан в Липецке в мае 2017 года. А в июне молодая труппа представила свой первый спектакль - "Марш одноногих" по мотивам произведений Сергея Довлатова.



- Наш новый спектакль – это сатирический рассказ о «людях, потерпевших кораблекрушение», - отметил Борис Бужор. - Это мозаика из коротких, но емких и очень смешных человеческих историй, придуманных (а, вернее, подсмотренных в жизни) знаменитым сатириком и драматургом. Брутальный редактор и его чудаковатые посетители, принципиальный судья, допрашивающий преступника-эротомана, и другие герои Аверченко, которых предстоит воплотить актерам театра, докажут, что, какие изменения не происходили бы в жизни общества с течением времени, одни и те же проблемы и пороки, как ни в чем не бывало, продолжают вертеться по кругу. 20 апреля пройдёт



«Библионочь» – ежегодная Всероссийская акция, в этом году ее тема называется «Магия книги». Как сообщает Централизованная библиотечная система Липецка, мероприятия «Библионочи» с 18.00 до 23.00 пройдут на пяти площадках: ЦГДБ имени М. М. Пришвина, ЦГБ имени С. А. Есенина, Библиотечно-информационный центр имени П. И. Бартенева, Библиотечно-информационный центр «Левобережный», Библиотечно-информационный центр семейного чтения.



Детские библиотеки пригласят юных любителей чтения на «Библиосумерки». Мальчишки и девчонки смогут поучаствовать в квестах и конкурсах, флешмобах и мастер-классах. Ребят ждет много интересного: ростовые куклы и фокусы, аквагрим и шоу мыльных пузырей. В Центральной городской детской библиотеке имени М. М. Пришвина дети посетят необычные и занимательные уроки, на которых вспомнят любимую серию книг о Гарри Поттере.



Центральная городская библиотека имени С. А. Есенина превратится в Книжный Город. В каждом из уголков Города: на Центральной площади и на площади Народной, на улице Библиотечный Арбат и в переулке «Лабиринты разума», в музее поэзии «Хрустальное слово» и в театре «Есенинка» – везде гостей будут ждать сюрпризы и открытия. В Библиотечно-информационном центре семейного чтения посетители смогут совершить виртуальное путешествие в прошлое, а в Библиотечно-информационном центре имени П. И. Бартенева состоится «НЛО на Дворянской» («НочьЛюбителейОбщения на Дворянской»).



Фото - Сергей Фурсов