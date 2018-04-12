Происшествия

27 минут назад

Грузовик с латышскими номерами перевернулся на сельской дороге

3 515
#дтп #авария
2
Грузовик с латышскими номерами перевернулся на сельской дороге

Местные винят в этом забитую ливневку.

Грузовик с латышскими номерами перевернулся в селе Афанасьево Измалковского района. Как сообщают очевидцы, ДТП произошло еще ночью, но фура до сих пор лежит вдоль трассы Орел-Елец.

Местные жители указывают, что причиной аварии мог стать гололед: ливневка в том месте давно засорилась, и вода текла по трассе, а ночью были заморозки, образовался гололед.

Фото: https://vk.com/elec_online
3 515
#дтп #авария
2

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

100 % терракт..

5 минут назад
был бы с хохляцкими..сказали бы напали..
ответить

Измалково

13 минут назад
Афанасьево- это измалковский район, а не елецкий
ответить

Мужик

20 минут назад
Так,а водила кто по нации? Латыш? И какой латыш Ваня Иванов,или Ирнас Паулавячисюс. Если второе,то это по любому НАТОвский разведчик,почву проверяет.А то изнеженные европейские танки по нашему бездорожью не пройдут.
ответить

Еще в рубрике

В центре Липецка торговали героином
#героин
5
В центре Липецка торговали героином

сегодня, 11:01

Происшествия
Рецидивист зарезал соседа за удар черенком лопаты по голове
#убийство
Рецидивист зарезал соседа за удар черенком лопаты по голове

сегодня, 10:02

Происшествия
В Липецке сбили двух женщин - водитель скрылся
#авария #ДТП
14
В Липецке сбили двух женщин - водитель скрылся

сегодня, 08:42

Происшествия
Житель Ростовской области обокрал «Лексус» 24-летнего липчанина
#кража
10
Житель Ростовской области обокрал «Лексус» 24-летнего липчанина

сегодня, 08:37

Происшествия
После столкновения с автобусом иномарку вынесло на тротуар
#авария #ДТП
21
После столкновения с автобусом иномарку вынесло на тротуар

вчера, 17:26

Происшествия
Ревнивый убийца дважды ударил ножом сожительницу
#поножовщина
7
Ревнивый убийца дважды ударил ножом сожительницу

вчера, 14:32

Происшествия