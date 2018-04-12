Грузовик с латышскими номерами перевернулся на сельской дороге

Местные винят в этом забитую ливневку.

Грузовик с латышскими номерами перевернулся в селе Афанасьево Измалковского района. Как сообщают очевидцы, ДТП произошло еще ночью, но фура до сих пор лежит вдоль трассы Орел-Елец.Местные жители указывают, что причиной аварии мог стать гололед: ливневка в том месте давно засорилась, и вода текла по трассе, а ночью были заморозки, образовался гололед.