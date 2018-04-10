Автоворы из Московской и Рязанской областей похищали аккумуляторы грузовиков

Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое жителей Московской и Рязанской областей, подозреваемые в кражах аккумуляторных батарей с большегрузных автомобилей, совершенных на территории Липецкой области.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, с января по февраль 2018 года 34 и 46-летние подозреваемые украли восемь батарей в Задонском, Липецком, Хлевенском районах. Об ранее были судимы за кражи.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.