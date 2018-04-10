Исторический прорыв: впервые липчанин стал призером чемпионата ЦФО по ММА (ФОТО)

Впервые наш земляк выступит и во взрослом Кубке России.

В Туле прошли первенство и Чемпионат ЦФО России по ММА (смешанному боевому единоборству), в котором приняли участие более 200 спортсменов из большинства регионов страны.



В Липецкой области это направление единоборств совсем новое, федерации не исполнилось еще и двух лет. Тем значимее успех нашего спортсмена Умарова Алихона, который провел 4 тяжелейших боя, а в полуфинале получил травму ноги и рассечение брови. Несмотря на травмы, Алихон решил выйти на финальный поединок, в котором все же уступил своему сопернику, но принес Липецкой области первую медаль на взрослых турнирах такого уровня – «серебро».







Радость спортсмена разделили и его тренеры Игорь Воротынцев и Андрей Шишкин.

Алихон вошел в состав сборной Центрального федерального округа и теперь примет участие в Кубке России по ММА.