Спорт

сегодня, 08:08

Исторический прорыв: впервые липчанин стал призером чемпионата ЦФО по ММА (ФОТО)

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#ММА #смешанные единоборства #Алихон Умаров
Исторический прорыв: впервые липчанин стал призером чемпионата ЦФО по ММА (ФОТО)

Впервые наш земляк выступит и во взрослом Кубке России.

В Туле прошли первенство и Чемпионат ЦФО России по ММА (смешанному боевому единоборству), в котором приняли участие более 200 спортсменов из большинства регионов страны.

В Липецкой области это направление единоборств совсем новое, федерации не исполнилось еще и двух лет. Тем значимее успех нашего спортсмена Умарова Алихона, который провел 4 тяжелейших боя, а в полуфинале получил травму ноги и рассечение брови. Несмотря на травмы, Алихон решил выйти на финальный поединок, в котором все же уступил своему сопернику, но принес Липецкой области первую медаль на взрослых турнирах такого уровня – «серебро».

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Радость спортсмена разделили и его тренеры Игорь Воротынцев и Андрей Шишкин.

Алихон вошел в состав сборной Центрального федерального округа и теперь примет участие в Кубке России по ММА.

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#ММА #смешанные единоборства #Алихон Умаров

Комментарии (2)

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48

8 секунд назад
а с виду алихон похож на алкаша нерусского)))))
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Физкультурник

сегодня, 08:16
Напишите, как вычтупили остальные липецкие бойцы.
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