В Липецке стартует акция «Первоцвет»

Штраф до 3,5 тысяч рублей грозит торговцам подснежниками, фиалками, купальницей, горицветом и другими растениями, которые начинают радовать глаз жителей и гостей региона, как только отступает зимняя стужа.

В Липецке снова стартует акция «Первоцвет». Отделом охраны окружающей среды совместно с управлениями округами и управлением потребительского рынка администрации города будут проведены совместные рейды по предотвращению и выявлению фактов торговли весенними лесными цветами. Многие из них, занесены в «Красную книгу Липецкой области», где представлено уже 328 видов растений, находящихся на грани исчезновения. Меж тем, первоцветы являются единственным источником питания пробуждающихся насекомых.



Отдел охраны окружающей среды призывает липчан отказаться от их сбора и покупки,тем самым сохранить экологическое равновесие в природе.