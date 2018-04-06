Липецкие энергетики обсудили с предпринимателями вопросы подключения к электросетям

В филиале ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» состоялся круглый стол по вопросам технологического присоединения для предпринимателей малого и среднего бизнеса региона. Участники обсудили сроки и порядок подключения к сетям, рассмотрели последовательность действий по исполнению договорных обязательств, высказали предложения по упрощению процедуры техприсоединения.

Энергетики рассказали об особенностях ТП заявителей, использующих энергопринимающие устройства мощностью от 15 до 150 кВт, о предоставлении предпринимателям дополнительной услуги «Сопровождение ТП», в рамках которой энергетики готовы выполнить весь перечень мероприятий, который предписан заявителю техническими условиями. Дополнительно организаторы ответили на вопросы представителей бизнеса о преимуществах заключения «прямых» договоров оказания услуг по передаче электроэнергии: оперативная реакция специалистов на внештатные ситуации, а также прозрачность расчетов за поставленную электроэнергию.

«Ориентированность на потребителя - одно из важнейших стратегических направлений в работе филиала, тем более, если речь идет о заказчиках технологического присоединения. Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» готов комплексно решать все вопросы по подключению электричества: от подачи заявки до подачи напряжения», - отметил начальник управления взаимодействия с клиентами Сергей Букарев.

Сегодня специалисты филиала «Липецкэнерго» готовы выполнить работы по техприсоединению «под ключ». Специалисты установят щит учета, счетчик, вводные автоматические выключатели, смонтируют заземление. Кроме того, «Липецкэнерго» готово оформить проектную документацию, документы о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных испытаний, протоколы испытаний и измерений контура заземления электрооборудования.

При таком подходе предпринимателям и физическим лицам гарантированы минимизация сроков выполнения технологического присоединения, соблюдением требований нормативных документов и предоставлением гарантии на оказанные услуги.

Подать заявку на производство работ «под ключ» можно в любом Центре обслуживания потребителей одновременно с подачей документов на технологическое присоединение.

Контактные телефоны 8-800-50-50-115; со стационарных телефонов: 13-50. Звонок бесплатный. Центр обслуживания потребителей г. Липецк ул. Октябрьская, 22, тел. 22-80-15; 22-82-27.



"PR"

