Происшествия
46 минут назад
Напротив здания Липецкого горсовета вздыбился асфальт
По дорожным полотном лопнула труба.
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В Липецке на улице Советской напротив здания городского Совета в эти минуты пытаются ликвидировать коммунальную аварию. Под проезжей частью лопнула труба и напром воды вспучило асфальт.
На место аварии уже прибыли ремонтные бригады ЛГЭК.
Напомним, что проезжая часть улицы Советской реконструирована совсем недавно - все лето 2017 года дорога была закрыта для транспорта.
На место аварии уже прибыли ремонтные бригады ЛГЭК.
Напомним, что проезжая часть улицы Советской реконструирована совсем недавно - все лето 2017 года дорога была закрыта для транспорта.
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