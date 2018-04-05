Напротив здания Липецкого горсовета вздыбился асфальт

По дорожным полотном лопнула труба.

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В Липецке на улице Советской напротив здания городского Совета в эти минуты пытаются ликвидировать коммунальную аварию. Под проезжей частью лопнула труба и напром воды вспучило асфальт.



На место аварии уже прибыли ремонтные бригады ЛГЭК.



Напомним, что проезжая часть улицы Советской реконструирована совсем недавно - все лето 2017 года дорога была закрыта для транспорта.





