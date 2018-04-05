Происшествия

46 минут назад

Напротив здания Липецкого горсовета вздыбился асфальт

13 837
#коммунальная авария
Напротив здания Липецкого горсовета вздыбился асфальт

По дорожным полотном лопнула труба.

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В Липецке на улице Советской напротив здания городского Совета в эти минуты пытаются ликвидировать коммунальную аварию. Под проезжей частью лопнула труба и напром воды вспучило асфальт.

На место аварии уже прибыли ремонтные бригады ЛГЭК.

Напомним, что проезжая часть улицы Советской реконструирована совсем недавно - все лето 2017 года дорога была закрыта для транспорта.


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13 837
#коммунальная авария

Комментарии (13)

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Нострадамус

1 минуту назад
Это вам епаные чинуши Знак Свыше-хорош мля воровать иначе кизда!!!
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Ни куя не пойму

4 минуты назад
Что опять Советскую перекрывать будут,чтобы трубу подлатать? Тогда киздец полнейший настанет.
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Бабло в никуда

5 минут назад
Надо было головой думать а ни задним местом, сначала тубы проверить которые лежат под дорогой. А там идёт магистраль диаметром 80 иди 1000 миллиметров,и их замена была очень давно причём износ их на 70%-90%. это как бабушка сказала. И это ещё цветочки. Ведь было уже утечка в районе детской зубной поликлиники.
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Епать Копать

7 минут назад
Одни олухи кругом,знак поставьте долпоепы.
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Волонтер

8 минут назад
В Липецке нет ни одной дороги, ни одного тратуара без ям . Езддить и ходить невозможно!!! Самый позорный город.
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ZZZZ

10 минут назад
Псориаз, гарантия то нипричем, здесь кагбы порыв трубы ))
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лох

11 минут назад
нет слов
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Короче

12 минут назад
Город после гули и с таким тупым руководством катится в бездну.Иванов иди на куй хвосты крути коровам.
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Haylie Sorbera

13 минут назад
Зара6отoк от 20000 ру6лей в дeнь!! Вaм нyжен готoвый, уже настрoенный метoд 3ара6oтка? - Бeз слoжных кyрсов, в кoторых вы не мoжете разо6раться. - Бeз рyтиннoй рaботы. - Бeз oбмaна и чтобы дeньги были дoстойные. Именнo готoвый зара6оток, а не 6еспoлезный курс! Пoдро6ности на http://blagodelo.info (blagodelo.info)
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Первомайская

16 минут назад
К сезону фонтанов Пипецк готов!
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