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сегодня, 15:23

Липецкие писатели отправились в автопробег «Липецк – Сахалин»

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##союз писателей #путешествие #автопробег
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Липецкие писатели отправились в автопробег «Липецк – Сахалин»

В путь литераторов благословил батюшка

Сегодня в 6 часов утра стартовал автопробег «Великая Россия», организованный местным отделением «Союз писателей России». Липецкие литераторы Александр Пономарев и Андрей Новиков проедут через 17 регионов России по маршруту Липецк – Южно-Сахалинск-Липецк.

Липецкие писатели посетят литературные музеи, Дома-музеи знаменитых литераторов, пообщаются с писателями и поэтами современности, поговорят с ними, послушают их произведения. Также писатели будут интересоваться всеми тонкостями, чтобы помочь тем, кто путешествует по нашей необъятной стране.

Накануне в путь липчан благословил руководитель регионального отделения Союза писателей протоиерей Геннадий Рязанцев.

6 318
##союз писателей #путешествие #автопробег
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Комментарии (6)

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САШКЕ ПОНОМАРПВУ

8 минут назад
Куда пдешь.А как же доблесный ОМОН без тебя юбилей встречать будет.
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Горожанин

29 минут назад
Два клоуна поехали побухать на халяву, а поп их благословил.
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эта вам не тута

30 минут назад
про заек пишут ? то-то я смотрю лица не поэтические а похожи на наших у пивного киоска
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Мент

40 минут назад
Не это писатели прозаеки
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Никита

41 минуту назад
вот который справа - вылитый Джигурда
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1

45 минут назад
я плачу ! Пушкин и Лермонтов поехали в турне по России . За бюджетный счет и поп тут как тут
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