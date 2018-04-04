сегодня, 15:23
Липецкие писатели отправились в автопробег «Липецк – Сахалин»
В путь литераторов благословил батюшка
Сегодня в 6 часов утра стартовал автопробег «Великая Россия», организованный местным отделением «Союз писателей России». Липецкие литераторы Александр Пономарев и Андрей Новиков проедут через 17 регионов России по маршруту Липецк – Южно-Сахалинск-Липецк.
Липецкие писатели посетят литературные музеи, Дома-музеи знаменитых литераторов, пообщаются с писателями и поэтами современности, поговорят с ними, послушают их произведения. Также писатели будут интересоваться всеми тонкостями, чтобы помочь тем, кто путешествует по нашей необъятной стране.
Накануне в путь липчан благословил руководитель регионального отделения Союза писателей протоиерей Геннадий Рязанцев.
САШКЕ ПОНОМАРПВУ
Горожанин
эта вам не тута
Мент
Никита
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