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«Газпром» сообщил о снижении транзита газа через Украину в 10 раз

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#Газпром #газ #Миллер #транзит #Украина #Россия
«Газпром» сообщил о снижении транзита газа через Украину в 10 раз

Глава "Газпрома" Алексей Миллер признал, что транзит российского газа в Европу после запуска "Турецкого потока" и "Северного потока - 2" сохранится. Правда, его объемы уменьшатся в 10 раз.

После запуска "Северного потока 2" и "Турецкого потока" транзит российского газа через Украину упадет в 10 раз, - заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в эфире "Первого канала".

"Мы не говорим о том, что мы полностью перекроем транзит через территорию Украины. Потому что есть сопредельные государства, есть регионы, которые находятся на границе с Украиной со стороны Европы и без сомнения, поставки в эти регионы Европы будут осуществляться транзитом через территорию Украины. Другое дело, что это объемы, которые будут без сомнения менее значительны. Видимо, речь может идти о 10-15 млрд куб. м газа в год", - сказал Миллер.

В 2017 году Украина транспортировала 93 млрд куб. м российского газа, в 2016 году - 82 млрд куб. м.

На вопрос об условиях будущего сотрудничества, Миллер сказал: "Предстоит провести переговоры. Во всяком случае, это не те условия, которые мы получили в рамках рассмотрения иска в Стокгольмском арбитраже".

Ранее во вторник в "Газпроме" сообщили, что строительство первой нитки "Турецкого потока" будет завершено через месяц, - передает "Интерфакс".
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#Газпром #газ #Миллер #транзит #Украина #Россия

Комментарии (1)

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!!!!!

сегодня, 15:33
мне лично на это НАСРАТЬ!!!!
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