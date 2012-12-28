Водитель «Чери» протаранил два автомобиля и скрылся

Сразу двух скрывшихся с места ДТП водителей ищут в Ельце.

В Ельце ищут водителя автомобиля «Чери», врезавшегося сразу в две машины и уехавшего с места аварии.Как сообщает Госавтоинспекция ОМВД России по городу Ельцу, это ДТП произошло 30 марта в 22:30 в районе дома №103 «В» по улице Коммунаров. Водитель автомобиля «Чери» протаранил автомобили «Форд Фокус» и «Хавал», после чего в нарушение требований правил дорожного движения скрылся с места ДТП.Ещё одно скрытое ДТП произошло в Ельце 30 марта в 08:15 в районе дома №16 по улице 220-й Стрелковой дивизии. Там неустановленный водитель врезался в автомобиль «Рено Логан», после чего уехал.«Если вам известна информация о данных происшествиях, обратитесь в полицию по телефону в Ельце: 2-20-21 или по адресу: переулок Мельничный, 9Б. Конфиденциальность гарантирована», — просят в елецкой полиции.