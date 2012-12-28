Происшествия
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сегодня, 11:07
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Водитель «Чери» протаранил два автомобиля и скрылся
Сразу двух скрывшихся с места ДТП водителей ищут в Ельце.
Как сообщает Госавтоинспекция ОМВД России по городу Ельцу, это ДТП произошло 30 марта в 22:30 в районе дома №103 «В» по улице Коммунаров. Водитель автомобиля «Чери» протаранил автомобили «Форд Фокус» и «Хавал», после чего в нарушение требований правил дорожного движения скрылся с места ДТП.
Ещё одно скрытое ДТП произошло в Ельце 30 марта в 08:15 в районе дома №16 по улице 220-й Стрелковой дивизии. Там неустановленный водитель врезался в автомобиль «Рено Логан», после чего уехал.
«Если вам известна информация о данных происшествиях, обратитесь в полицию по телефону в Ельце: 2-20-21 или по адресу: переулок Мельничный, 9Б. Конфиденциальность гарантирована», — просят в елецкой полиции.
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