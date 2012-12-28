Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Синоптики прогнозируют в Липецке резкое похолодание
Общество
70-летнюю москвичку расчленили и закопали в Липецкой области
Происшествия
Горбатый мост перекрывается полностью
Общество
В Ельце нашли труп пропавшей в начале февраля женщины
Происшествия
Артист балета рвется в ВДВ
Общество
Скандинавский циклон несет в Липецкую область дожди и похолодание
Погода в Липецке
В пожаре на проспекте Победы пострадал подросток
Происшествия
Пенсионер провалился в реку Дон
Происшествия
Свидание не задалось: житель Липецка пришел к девушке и его ограбили
Происшествия
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Читать все
Горбатый мост перекрывается полностью
Общество
Заработав на наркотиках 1000 рублей, 18-летний парень сел на 8 лет 6 месяцев
Происшествия
Сегодня в Липецке: новая выставка. день Тарковского, стриптиз и как устроиться на работу без опыта
Общество
64-летняя женщина хотела заработать в интернете и перевела мошенникам 890 тысяч рублей
Происшествия
В битве бывшего и нынешнего тренеров «Металлурга» пока ничья
Спорт
На чаплыгинской трассе опрокинулся «КамАЗ»
Происшествия
20-летняя девушка попалась с «солью»
Происшествия
В Данкове погибла пожилая пара, спаслись женщина и трое детей
Происшествия
У 49-летнего липчанина нашли самодельное огнестрельное оружие
Происшествия
Два человека погибли в ночном пожаре
Происшествия
Читать все
Спорт
129
41 минуту назад
1

В битве бывшего и нынешнего тренеров «Металлурга» пока ничья

Липчане сменили тактику на атакующую, но распечатать ворота «Чайки» так и не смогли.

Липецкий «Металлург» на своём поле разошелся миром с «Чайкой» из Песчанокопского – 1:1.

Прикидываются селянами, страдают за «договорняки»

Соперники хотя и представляют село в Ростовской области, на самом деле не лыком шиты. На самом деле команда живёт и тренируется в Ростове-на-Дону, а в Песчанокопске лишь ездит на домашние игры, где спонсор Андрей Чайка для этого построил стадион, рассчитанный на каждого 10-го жителя – на 3,5 тысячи мест.

Команда одного из ростовских олигархов в сезоне-2021/22 даже собирала состав под выход в Премьер-Лигу, но была сброшена решением РФС во вторую лигу по обвинению в участии в договорных матчах.

0J2A9193.JPG

Перед стадионом накануне игр в Липецке наконец-то возобновили футбольные конкурсы

Первушин

Особый шарм противостоянию придавало соперничество тренеров. Ведь зимой в штаб «Чайки» вошел в качестве помощника главного тренера Сергей Первушин, который начинал сезон у руля липецких «сталеваров» и был уволен за то, что команда не попадала в «Золото». В «Металлург» вернулся Сергей Машнин и задачу по выходу в «Золотую» подгруппу решил. Но Первушин считает, что справился бы и он, если бы дали доработать до конца.

0J2A9342.JPG

Первушин (слева) на тренерской скамейке "Чайки"

Сюрприз

Машнин в этой игре зашёл с козырей. Он кардинально изменил тактику команды, перейдя от схемы с пятью защитниками к четырём - 4-3-2-1.

0J2A9343.JPG

Машнин сумел удивить даже своего предшественника на посту главного тренера команды
Несколько футболистов играли не на тех позициях, на которых мы привыкли их видеть в последнее время. Так, капитана команды 38-летнего «старину» Романа Войделя вернули из центра обороны на место опорного полузащитника. Это означало одно – «Металлург» больше не будет отсиживаться в обороне, а станет атаковать.

09.jpg

Графика ФК "Металлург"

Удар Борисенко

Первушин и главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов к такому повороту вряд ли были готовы.

Это было заметно и по игре: первые минут двадцать «Чайки» не было видно на поле. Правда, и «Металлург», хоть и чаще владел мячом на чужой половине, опасных моментов не создавал – если не считать удара с линии штрафной игравшего на острие Григория Борисенко на 15-й минуте – мяч прошёл рядом со штангой.

0J2A9763.JPG

Дуэль матча: Войдель против центрфорварда гостей Павла Долгова. Тот прыгал выше, но в целом наш "Профессор" его зачехлил

«Чайка»

Проснулась «Чайка» один раз за тайм, а по сути – и за весь матч. Но зато провела несколько ярких атак между 24-й и 28-й минутами: хозяев выручал впервые игравший перед липецкой публикой Никита Яворский.
Особенно хорош был сейв ногами, позволивший отразить удар в упор в исполнении пришедшего на подачу углового защитника Камиля Ибрагимова.

0J2A9408.JPG

Бородачу отличиться не дали

Вообще у «Чайки» неплохой атакующий состав - полузащитник Эльдияр Зарыпбеков всего неделю назад играл в отборочном турнире к чемпионату мира-2026 за сборную Кыргизстана против Тайваня (2:0) и отметился голевым пасом.

Второй тайм

После перерыва картина не поменялась. «Металлург» играл первым номером. «Чайка» оборонялась, причём по мере приближения финального свистка садилась к своим воротам всё глубже и глубже. После вынужденной замены из-за травмы на 60-й минуте своего капитана и бомбардира Павла Долгова (в 2022 году выступал за «Металлург» в ФНЛ, прим.) гости уже вообще не помышляли об атаках.

А липчане.… В нападении у «Металлурга» по-прежнему не клеится. Несколько раз пытался взять игру на себя Артур Арустамян, но и он пару раз согрешил тем, что вместо ударов пытался улучшить позицию и вывести партнёра чуть ли не на пустые ворота, но ничего из этого не выходило.

0J2A0051.JPG

Арустамян выписывал кренделя даже у скамейки "Чайки", но голов так и не было

Самым опасным оказался прорыв на скорости к чужим воротам Борисенко, но тот не сумел пробить в дальний угол, а ближний контролировал вратарь, да к тому же липчанин и промахнулся.

0J2A0080.JPG

Борисенко рвётся к воротам...

0J2A0087.JPG

... Мяч оказывается в сетке, но с внешней стороны

Сёмин

На 69-й минуте Борисенко заменил лучший бомбардир липчан в осенней части сезона (7 голов) Денис Сёмин, пропустивший 3 игры из-за травмы. Но то ли форму нападающий ещё набрать не успел, то ли времени ему было отпущено мало, но переломным его выход не стал.

0J2A0024.JPG

На последних минутах гигант Крикуненко бил головой, но - мимо...

Таблица

«чайке» ничья на выезде помогла удержаться на благополучном 5-м месте – 7 очков. «Металлург» пока предпоследний, 9-й – 3 очка. Плотность в таблице высока: чтобы покинуть четвёрку «на вылет» липчанам хватит и одной победы в следующих играх.
7 апреля Машнин и Ко сыграют в Новосибирске, а 14 апреля дома примут «Уфу».

0J2A0451.JPG

Футболисты поблагодарили болельщиков, которых пришло более тысячи человек.

Технические данные

ФК «Металлург» - ФК «Чайка» (Песчанокопское) - 0:0

ФК «Металлург» : 74.Яворский. 22.Ал.Рыбин. 27.Коротких. 5.Крикуненко. 2.Елеев. 91.Комар (Черняков, 69). 20.Войдель. 8.Дм.Пахомов (А.Максимчук, 86). 6.Великородный. 11.Борисенко (Д.Сёмин, 69). 77.Арустамян.

ФК «Чайка»:45.Д.Боков. 3.К.Ибрагимов. 32.Пивоваров. 44.Кармаев. 77.Зарыпбеков. 8.Д.Садов (Колдунов, 83).17.Д.Папикян (Д. Квеквескири, 70).18.О.Николаев. 7.Хохлачёв. 22.Кожедуб (О.Козаченко, 70). 19.П.Долгов (к) (Руденко, 60).

Предупреждения: Войдель, 5. Пахомов, 44. Крикуненко, 56 – О.Николаев, 55. Д.Квеквескири, 80.

Судья О.Снегирёв (Нижний Новгород). Лайнсмены Е. Булатов (Каменск-Уральский), Р. Селезнёв (Воронеж). Резервный судья В. Бобылкин (Липецк). Инспектор Р. Исаков (Санкт-Петербург)

3 апреля. Липецк. Стадион «Металлург». 1270 зрителей.



Футбол
«Металлург»
0
0
0
1
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость из Краснодара
13 минут назад
А какой счёт?
Ответить
Рекомендуем
Общество
Скоро в школу: как записать ребенка в первый класс
Здоровье
Детская поликлиника №1 временно переезжает с улицы Зегеля
Культура
В стране в театры ходят 6-8% населения, в Липецке — не больше 4%
А знаете ли вы
А знаете ли вы, какие песни написаны о Липецке?
Общество
Липчан просят помочь приютить особенных переселенцев из Белгорода
Общество
Как узаконить перепланировку квартир и новые правила экзаменов в ГИБДД — законы, которые вступают в силу в апреле
Общество
«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Общество
Департамент ЖКХ липецкой мэрии проверит состояние подвалов многоэтажек
Общество
В Липецкой снижается уровень преступности
Общество
Чем старше заяц, тем наглее: липецкие перевозчики взвыли от дерзких подростков
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru