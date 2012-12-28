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Спорт
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41 минуту назад
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В битве бывшего и нынешнего тренеров «Металлурга» пока ничья
Липчане сменили тактику на атакующую, но распечатать ворота «Чайки» так и не смогли.
Липецкий «Металлург» на своём поле разошелся миром с «Чайкой» из Песчанокопского – 1:1.
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Соперники хотя и представляют село в Ростовской области, на самом деле не лыком шиты. На самом деле команда живёт и тренируется в Ростове-на-Дону, а в Песчанокопске лишь ездит на домашние игры, где спонсор Андрей Чайка для этого построил стадион, рассчитанный на каждого 10-го жителя – на 3,5 тысячи мест.
Команда одного из ростовских олигархов в сезоне-2021/22 даже собирала состав под выход в Премьер-Лигу, но была сброшена решением РФС во вторую лигу по обвинению в участии в договорных матчах.
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Первушин
Особый шарм противостоянию придавало соперничество тренеров. Ведь зимой в штаб «Чайки» вошел в качестве помощника главного тренера Сергей Первушин, который начинал сезон у руля липецких «сталеваров» и был уволен за то, что команда не попадала в «Золото». В «Металлург» вернулся Сергей Машнин и задачу по выходу в «Золотую» подгруппу решил. Но Первушин считает, что справился бы и он, если бы дали доработать до конца.
Первушин (слева) на тренерской скамейке "Чайки"
Сюрприз
Машнин в этой игре зашёл с козырей. Он кардинально изменил тактику команды, перейдя от схемы с пятью защитниками к четырём - 4-3-2-1.
Машнин сумел удивить даже своего предшественника на посту главного тренера команды
Несколько футболистов играли не на тех позициях, на которых мы привыкли их видеть в последнее время. Так, капитана команды 38-летнего «старину» Романа Войделя вернули из центра обороны на место опорного полузащитника. Это означало одно – «Металлург» больше не будет отсиживаться в обороне, а станет атаковать.
Графика ФК "Металлург"
Удар Борисенко
Первушин и главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов к такому повороту вряд ли были готовы.
Это было заметно и по игре: первые минут двадцать «Чайки» не было видно на поле. Правда, и «Металлург», хоть и чаще владел мячом на чужой половине, опасных моментов не создавал – если не считать удара с линии штрафной игравшего на острие Григория Борисенко на 15-й минуте – мяч прошёл рядом со штангой.
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«Чайка»
Особенно хорош был сейв ногами, позволивший отразить удар в упор в исполнении пришедшего на подачу углового защитника Камиля Ибрагимова.
Бородачу отличиться не дали
Вообще у «Чайки» неплохой атакующий состав - полузащитник Эльдияр Зарыпбеков всего неделю назад играл в отборочном турнире к чемпионату мира-2026 за сборную Кыргизстана против Тайваня (2:0) и отметился голевым пасом.
Второй тайм
А липчане.… В нападении у «Металлурга» по-прежнему не клеится. Несколько раз пытался взять игру на себя Артур Арустамян, но и он пару раз согрешил тем, что вместо ударов пытался улучшить позицию и вывести партнёра чуть ли не на пустые ворота, но ничего из этого не выходило.
Арустамян выписывал кренделя даже у скамейки "Чайки", но голов так и не было
Самым опасным оказался прорыв на скорости к чужим воротам Борисенко, но тот не сумел пробить в дальний угол, а ближний контролировал вратарь, да к тому же липчанин и промахнулся.
Борисенко рвётся к воротам...
... Мяч оказывается в сетке, но с внешней стороны
Сёмин
На 69-й минуте Борисенко заменил лучший бомбардир липчан в осенней части сезона (7 голов) Денис Сёмин, пропустивший 3 игры из-за травмы. Но то ли форму нападающий ещё набрать не успел, то ли времени ему было отпущено мало, но переломным его выход не стал.
На последних минутах гигант Крикуненко бил головой, но - мимо...
Таблица
«чайке» ничья на выезде помогла удержаться на благополучном 5-м месте – 7 очков. «Металлург» пока предпоследний, 9-й – 3 очка. Плотность в таблице высока: чтобы покинуть четвёрку «на вылет» липчанам хватит и одной победы в следующих играх.
7 апреля Машнин и Ко сыграют в Новосибирске, а 14 апреля дома примут «Уфу».
Футболисты поблагодарили болельщиков, которых пришло более тысячи человек.
Технические данные
ФК «Металлург» : 74.Яворский. 22.Ал.Рыбин. 27.Коротких. 5.Крикуненко. 2.Елеев. 91.Комар (Черняков, 69). 20.Войдель. 8.Дм.Пахомов (А.Максимчук, 86). 6.Великородный. 11.Борисенко (Д.Сёмин, 69). 77.Арустамян.
ФК «Чайка»:45.Д.Боков. 3.К.Ибрагимов. 32.Пивоваров. 44.Кармаев. 77.Зарыпбеков. 8.Д.Садов (Колдунов, 83).17.Д.Папикян (Д. Квеквескири, 70).18.О.Николаев. 7.Хохлачёв. 22.Кожедуб (О.Козаченко, 70). 19.П.Долгов (к) (Руденко, 60).
Предупреждения: Войдель, 5. Пахомов, 44. Крикуненко, 56 – О.Николаев, 55. Д.Квеквескири, 80.
Судья О.Снегирёв (Нижний Новгород). Лайнсмены Е. Булатов (Каменск-Уральский), Р. Селезнёв (Воронеж). Резервный судья В. Бобылкин (Липецк). Инспектор Р. Исаков (Санкт-Петербург)
3 апреля. Липецк. Стадион «Металлург». 1270 зрителей.
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