В битве бывшего и нынешнего тренеров «Металлурга» пока ничья

Липчане сменили тактику на атакующую, но распечатать ворота «Чайки» так и не смогли.

Липецкий «Металлург» на своём поле разошелся миром с «Чайкой» из Песчанокопского – 1:1.





Прикидываются селянами, страдают за «договорняки»





Соперники хотя и представляют село в Ростовской области, на самом деле не лыком шиты. На самом деле команда живёт и тренируется в Ростове-на-Дону, а в Песчанокопске лишь ездит на домашние игры, где спонсор Андрей Чайка для этого построил стадион, рассчитанный на каждого 10-го жителя – на 3,5 тысячи мест.





Команда одного из ростовских олигархов в сезоне-2021/22 даже собирала состав под выход в Премьер-Лигу, но была сброшена решением РФС во вторую лигу по обвинению в участии в договорных матчах.











Перед стадионом накануне игр в Липецке наконец-то возобновили футбольные конкурсы







Первушин





Особый шарм противостоянию придавало соперничество тренеров. Ведь зимой в штаб «Чайки» вошел в качестве помощника главного тренера Сергей Первушин, который начинал сезон у руля липецких «сталеваров» и был уволен за то, что команда не попадала в «Золото». В «Металлург» вернулся Сергей Машнин и задачу по выходу в «Золотую» подгруппу решил. Но Первушин считает, что справился бы и он, если бы дали доработать до конца.











Первушин (слева) на тренерской скамейке "Чайки"







Сюрприз





Машнин в этой игре зашёл с козырей. Он кардинально изменил тактику команды, перейдя от схемы с пятью защитниками к четырём - 4-3-2-1.









Машнин сумел удивить даже своего предшественника на посту главного тренера команды



Несколько футболистов играли не на тех позициях, на которых мы привыкли их видеть в последнее время. Так, капитана команды 38-летнего «старину» Романа Войделя вернули из центра обороны на место опорного полузащитника. Это означало одно – «Металлург» больше не будет отсиживаться в обороне, а станет атаковать.











Графика ФК "Металлург"







Удар Борисенко





Первушин и главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов к такому повороту вряд ли были готовы.





Это было заметно и по игре: первые минут двадцать «Чайки» не было видно на поле. Правда, и «Металлург», хоть и чаще владел мячом на чужой половине, опасных моментов не создавал – если не считать удара с линии штрафной игравшего на острие Григория Борисенко на 15-й минуте – мяч прошёл рядом со штангой.











Дуэль матча: Войдель против центрфорварда гостей Павла Долгова. Тот прыгал выше, но в целом наш "Профессор" его зачехлил







«Чайка»





Особенно хорош был сейв ногами, позволивший отразить удар в упор в исполнении пришедшего на подачу углового защитника Камиля Ибрагимова.











Бородачу отличиться не дали







Вообще у «Чайки» неплохой атакующий состав - полузащитник Эльдияр Зарыпбеков всего неделю назад играл в отборочном турнире к чемпионату мира-2026 за сборную Кыргизстана против Тайваня (2:0) и отметился голевым пасом.







Второй тайм









А липчане.… В нападении у «Металлурга» по-прежнему не клеится. Несколько раз пытался взять игру на себя Артур Арустамян, но и он пару раз согрешил тем, что вместо ударов пытался улучшить позицию и вывести партнёра чуть ли не на пустые ворота, но ничего из этого не выходило.











Арустамян выписывал кренделя даже у скамейки "Чайки", но голов так и не было







Самым опасным оказался прорыв на скорости к чужим воротам Борисенко, но тот не сумел пробить в дальний угол, а ближний контролировал вратарь, да к тому же липчанин и промахнулся.











Борисенко рвётся к воротам...









... Мяч оказывается в сетке, но с внешней стороны







Сёмин





На 69-й минуте Борисенко заменил лучший бомбардир липчан в осенней части сезона (7 голов) Денис Сёмин, пропустивший 3 игры из-за травмы. Но то ли форму нападающий ещё набрать не успел, то ли времени ему было отпущено мало, но переломным его выход не стал.











На последних минутах гигант Крикуненко бил головой, но - мимо...







Таблица





«чайке» ничья на выезде помогла удержаться на благополучном 5-м месте – 7 очков. «Металлург» пока предпоследний, 9-й – 3 очка. Плотность в таблице высока: чтобы покинуть четвёрку «на вылет» липчанам хватит и одной победы в следующих играх.



7 апреля Машнин и Ко сыграют в Новосибирске, а 14 апреля дома примут «Уфу».











Футболисты поблагодарили болельщиков, которых пришло более тысячи человек.







Технические данные







Проснулась «Чайка» один раз за тайм, а по сути – и за весь матч. Но зато провела несколько ярких атак между 24-й и 28-й минутами: хозяев выручал впервые игравший перед липецкой публикой Никита Яворский.После перерыва картина не поменялась. «Металлург» играл первым номером. «Чайка» оборонялась, причём по мере приближения финального свистка садилась к своим воротам всё глубже и глубже. После вынужденной замены из-за травмы на 60-й минуте своего капитана и бомбардира Павла Долгова (в 2022 году выступал за «Металлург» в ФНЛ, прим.) гости уже вообще не помышляли об атаках.74.Яворский. 22.Ал.Рыбин. 27.Коротких. 5.Крикуненко. 2.Елеев. 91.Комар (Черняков, 69). 20.Войдель. 8.Дм.Пахомов (А.Максимчук, 86). 6.Великородный. 11.Борисенко (Д.Сёмин, 69). 77.Арустамян.45.Д.Боков. 3.К.Ибрагимов. 32.Пивоваров. 44.Кармаев. 77.Зарыпбеков. 8.Д.Садов (Колдунов, 83).17.Д.Папикян (Д. Квеквескири, 70).18.О.Николаев. 7.Хохлачёв. 22.Кожедуб (О.Козаченко, 70). 19.П.Долгов (к) (Руденко, 60).Войдель, 5. Пахомов, 44. Крикуненко, 56 – О.Николаев, 55. Д.Квеквескири, 80.О.Снегирёв (Нижний Новгород).Е. Булатов (Каменск-Уральский), Р. Селезнёв (Воронеж).В. Бобылкин (Липецк).Р. Исаков (Санкт-Петербург)3 апреля. Липецк. Стадион «Металлург». 1270 зрителей.