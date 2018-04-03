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Липчанка взяла Гран-при конкурса уроков про мучеников

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#конкурс #православие #образование
Липчанка взяла Гран-при конкурса уроков про мучеников

Соревнование педагогов учредили в нашей митрополии.

Методист 2-го Липецкого благочиния Липецкой епархии Ольга Гунькина стала обладательницей Гран-при открытого историко-церковного конкурса уроков, посвященных новомученикам и исповедникам Липецкого края. Ее внеклассное мероприятие «Противостояние» было признано лучшим, сообщает липецкая митрополия. Вместе с липчанкой победу разделила представительница Карагандинской области Казахстана Надежда Сударикова. Ее урок для воскресной школы «Священномученик Уар, епископ Липецкий – святой земли Карагандинской» также получил Гран-при.

К участию в конкурсе было принято 45 работ из светских и религиозных образовательных учреждений Москвы, Санкт-Петербурга; Ленинградской, Воронежской, Рязанской, Тамбовской областей; Липецка и Липецкой области; Республики Казахстан (Карагандинская область). Организатором конкурса, приуроченного к 100-летию начала гонений на Русскую Православную Церковь в ХХ веке, выступила Комиссия по канонизации святых Липецкой митрополии совместно с православными гимназиями региона.
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#конкурс #православие #образование

Комментарии (3)

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Не путайте меня

44 минуты назад
Гонения на церковь начались с 1666 года, когда власть захватили пособники Антихриста, и начались гонения на верующих ( старообрятцы) сейчас церковь у сомозванцев. Между церковь и народом не должно быть посредников, а коммерции и подавно.
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сёрфер

45 минут назад
Gunner_Reah, дык должность то глянь какая) конечно не замужем)
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Gunner_Reah

52 минуты назад
Походу, не замужем.
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