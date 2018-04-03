Общество
сегодня, 10:38
Липчанка взяла Гран-при конкурса уроков про мучеников
Соревнование педагогов учредили в нашей митрополии.
Методист 2-го Липецкого благочиния Липецкой епархии Ольга Гунькина стала обладательницей Гран-при открытого историко-церковного конкурса уроков, посвященных новомученикам и исповедникам Липецкого края. Ее внеклассное мероприятие «Противостояние» было признано лучшим, сообщает липецкая митрополия. Вместе с липчанкой победу разделила представительница Карагандинской области Казахстана Надежда Сударикова. Ее урок для воскресной школы «Священномученик Уар, епископ Липецкий – святой земли Карагандинской» также получил Гран-при.
К участию в конкурсе было принято 45 работ из светских и религиозных образовательных учреждений Москвы, Санкт-Петербурга; Ленинградской, Воронежской, Рязанской, Тамбовской областей; Липецка и Липецкой области; Республики Казахстан (Карагандинская область). Организатором конкурса, приуроченного к 100-летию начала гонений на Русскую Православную Церковь в ХХ веке, выступила Комиссия по канонизации святых Липецкой митрополии совместно с православными гимназиями региона.
К участию в конкурсе было принято 45 работ из светских и религиозных образовательных учреждений Москвы, Санкт-Петербурга; Ленинградской, Воронежской, Рязанской, Тамбовской областей; Липецка и Липецкой области; Республики Казахстан (Карагандинская область). Организатором конкурса, приуроченного к 100-летию начала гонений на Русскую Православную Церковь в ХХ веке, выступила Комиссия по канонизации святых Липецкой митрополии совместно с православными гимназиями региона.
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