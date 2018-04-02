В Лебедяни изобличили мошенницу, собирающую средства, якобы, для больного ребенка

На самом деле сбор средств для больной девочки был давно завершен

Как сообщили в ЛРОО поддержки многодетных семей "Благополучие", летом 2016 года эта организация осуществила информационный флешмоб для оказания помощи девочке из многодетной семьи в борьбе с онкологическим заболеванием.



Средства собрали, девочку прооперировали и сейчас она проходит курс лечения. В последний день марта этого года история получила неожиданное продолжение. По Лебедяни стала ходить женщина, которая собирала деньги на операцию этой девочке. При этом на данные действия её никто не давал полномочия и родители ребенка не в курсе и не получили ни копейки. Гражданке цыганской национальности было предложено проследовать в районное отделение полиции, где с нее были взяты показания.



В ЛРОО поддержки многодетных семей "Благополучие", призывают жителей области не поддаваться на уловки мошенников собирающих деньги на якобы операции.



"Не стесняйтесь спрашивать и у подобного рода "благотворителей"документы, особенно те,которые дают им полномочия на сбор средств", сообщили в ЛРОО "Благополучие".



Фото: vesti.ru

