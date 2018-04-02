Общество

28 минут назад

В Лебедяни изобличили мошенницу, собирающую средства, якобы, для больного ребенка

4 492
#мошенничество
В Лебедяни изобличили мошенницу, собирающую средства, якобы, для больного ребенка

На самом деле сбор средств для больной девочки был давно завершен

Как сообщили в ЛРОО поддержки многодетных семей "Благополучие", летом 2016 года эта организация осуществила информационный флешмоб для оказания помощи девочке из многодетной семьи в борьбе с онкологическим заболеванием.

Средства собрали, девочку прооперировали и сейчас она проходит курс лечения.  В последний день марта этого года история получила неожиданное продолжение. По Лебедяни стала ходить женщина, которая собирала деньги на операцию этой девочке. При этом на данные действия её никто не давал полномочия и родители ребенка не в курсе и не получили ни копейки. Гражданке цыганской национальности было предложено проследовать в районное отделение полиции, где с нее были взяты показания.

В ЛРОО поддержки многодетных семей "Благополучие", призывают жителей области не поддаваться на уловки мошенников собирающих деньги на якобы операции. 

"Не стесняйтесь спрашивать и у подобного рода "благотворителей"документы, особенно те,которые дают им полномочия на сбор средств", сообщили в ЛРОО "Благополучие".

Фото: vesti.ru
4 492
#мошенничество

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

на ул Катукова

1 минуту назад
в магазине Карусель мужик стоит в очках с плакатом тоже собирает якобы для больного ребенка. Была свидетелем, когда он чуть с бабкой, типа, монашкой не подрались за место , где течет золотая жила. Стоит ежедневно....
ответить

Гидравлический Ампер

3 минуты назад
Уже давно известен данный вид попрашайничества. А народ всё ведется.
ответить

Витек

11 минут назад
В четверг прошлый в ТРЦ Липецк на Студеновской тоже дама стояла с похожим плакатом.
ответить

111

12 минут назад
По Липецке в №347-ом и №315-ом ездит баба с костылем собирает на ребенка деньги с цигансккой погодкой больной ноги на самом деле она не больна и скорее всего деньги собирает себе утром она притворяется а ночью у нее стол как у Гулевского.
ответить

Еще в рубрике

В тратах чиновников лекарства уступили место дорогам
#тендеры #рейтинг #топ заказчиков
5
В тратах чиновников лекарства уступили место дорогам

36 минут назад

Общество
В Липецке на Пасху автобусы к кладбищам будут ходить до 16:00
#Пасха #транспорт
1
В Липецке на Пасху автобусы к кладбищам будут ходить до 16:00

55 минут назад

Общество
Чиновники погорели на жалобе в ФАС
#ФАС #жалоба #тендер
3
Чиновники погорели на жалобе в ФАС

сегодня, 13:57

Общество
Завтра - всем в школу!
#карантин
55
Завтра - всем в школу!

сегодня, 13:44

Общество
Липчане могут помочь землячке выиграть на «Мисс Россия — 2018»
#мисс Россия #Ольга Ломакина
Липчане могут помочь землячке выиграть на «Мисс Россия — 2018»

сегодня, 13:42

Общество
24 000 «квадратов» на Московской отдают под склады
#склад #логистический центр
5
24 000 «квадратов» на Московской отдают под склады

сегодня, 12:50

Общество