Вопрос с торговым центром в «Елецком» решили в Москве

Жалобу чиновников отклонили.

Верховный суд России (ВС РФ) отказал департаменту градостроительства и архитектуры администрации Липецка в передаче кассационной жалобы для рассмотрения дела о торговом центре в микрорайоне «Елецкий» в судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ.



Как указано в определении ВС, ранее предприятие «Ташир-Липецк» обратилось в региональный арбитражный суд с жалобой на отказ мэрии Липецка в разрешении на строительство торгового комплекса на Елецком шоссе. Организация предоставила все документы, но получила отказ в администрации. Первая инстанция и кассации удовлетворили иск «Ташир-Липецка». Но департамент строительства и архитектуры Липецка стоят на своём и дошел до Верховного суда России.



Главный суд государства рассмотрел материал дела и отклонил доводы чиновников. Так, представители департамента настаивали на том, что для строительства торгового центра в «Елецком» нужно провести конкурс архитектурных решений. Но это положение суд отклонил, посчитав торговый центр не столь важным для облика города зданием, а проведение конкурса на внешний вид строения — избыточным требованием.