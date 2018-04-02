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сегодня, 09:54

Вопрос с торговым центром в «Елецком» решили в Москве

11 2663
#торговый центр #строительство #архитектура #суд
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Вопрос с торговым центром в «Елецком» решили в Москве

Жалобу чиновников отклонили.

Верховный суд России (ВС РФ) отказал департаменту градостроительства и архитектуры администрации Липецка в передаче кассационной жалобы для рассмотрения дела о торговом центре в микрорайоне «Елецкий» в судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ.

Как указано в определении ВС, ранее предприятие «Ташир-Липецк» обратилось в региональный арбитражный суд с жалобой на отказ мэрии Липецка в разрешении на строительство торгового комплекса на Елецком шоссе. Организация предоставила все документы, но получила отказ в администрации. Первая инстанция и кассации удовлетворили иск «Ташир-Липецка». Но департамент строительства и архитектуры Липецка стоят на своём и дошел до Верховного суда России.

Главный суд государства рассмотрел материал дела и отклонил доводы чиновников. Так, представители департамента настаивали на том, что для строительства торгового центра в «Елецком» нужно провести конкурс архитектурных решений. Но это положение суд отклонил, посчитав торговый центр не столь важным для облика города зданием, а проведение конкурса на внешний вид строения — избыточным требованием.
11 2663
#торговый центр #строительство #архитектура #суд
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Комментарии (11)

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ОК

9 минут назад
Что плохого для горожан в том,что появится новый торговый центр в спальном районе?! Думаю, что от нового ТЦ всем только польза. Город получит дополнительные налоги от ТЦ, благоустроенную территорию, дополнительные парковочные места, жители города- дополнительные рабочие места, что очень важно при сегодняшней безработице в г. Липецке. Пусть строят!!!!
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х

25 минут назад
бандиты хотят застроить все улицы города торговыми центрами а верховная власть им потакает
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@@@

29 минут назад
Мэр Иванов!!! Да не нужен он нам))) себе в карман положите эти бабки!!!!!! Дачу построитее!!!))))))
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Поп с пл.Ленина

сегодня, 10:43
Верните обкомовский гастроном, а то за "Кагором" бегать далеко!
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Житель елецкого

сегодня, 10:39
ТЦ очень нужен постройте пожалуйста его я туда буду деньги носить)
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Нона

сегодня, 10:34
Лучше сделайте нормальные подходы к Ривьере, и ее хватит всем - и Елецкому, и 27, и части 24 и 28.
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Лол

сегодня, 10:25
У них Ривьера рядом, какой им ещё ТЦ нужен? Уже с жиру бесятся
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МЭР Иванов

сегодня, 10:21
Ташир,хрен вам а не торговый центр в Елецком.
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Житель микрорайона Елецкий

сегодня, 10:12
Нам торговый цент не нужен, сделайте пешеходную и вело дорожку к Полупустой ревьере, хватит уже сходить с ума, достаточно нам торговых центров занимайтесь благоустройством города, а невыкачиванием и распилами бюджетных денег
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Padko

сегодня, 10:09
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://gg.gg/dblog
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