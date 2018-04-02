60-летний измалковец угнал автомобиль

1 апреля в ОМВД обратился 53-летний гражданин с заявлением о том, что в этот день, в селе Афанасьево от дома по ул.Талыково совершен угон его автомобиля "ВАЗ-21070".



Инспекторами ДПС ОГИБДД по подозрению в совершении преступления задержан 60-летний местный житель. Расследование проводит ОМВД по Измалковскому району