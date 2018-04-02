Происшествия

сегодня, 08:20

60-летний измалковец угнал автомобиль

3 486
#угон
60-летний измалковец угнал автомобиль
1 апреля в ОМВД обратился 53-летний гражданин с заявлением о том, что в этот день, в селе Афанасьево  от дома по ул.Талыково совершен угон его автомобиля "ВАЗ-21070".

Инспекторами ДПС ОГИБДД по подозрению в совершении преступления задержан 60-летний местный житель. Расследование проводит ОМВД по Измалковскому району
3 486
#угон

Комментарии (3)

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жорик

52 минуты назад
да мы за самогоном в казаки рванули
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Магомед

56 минут назад
Седина в бороду бес в ребро
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BLOOD_JO

сегодня, 08:26
Возможно он сам ключи дал, а чтобы прав не лишили, заяву накатал.
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