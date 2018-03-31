Происшествия

40 минут назад

Пропавший в Чаплыгине мужчина найден

2 541
#Бобровский #пропавший без вести
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Пропавший в Чаплыгине мужчина найден

Он жив.

Исчезнувший 26 марта в Чаплыгине 34-летний мужчина найден. Как сообщает региональное отдельное движения «Лиза Алерт», поиски Юрия Бобровского прекратились вчера вечером - липчанин обнаружен живым и здоровым на территории региона.

Напомним, поиском Бобровского занималась полиция. Утром 26 марта он сел в свою «Ладу Калину» и уехал в неизвестном направлении.

фото; «Лиза Алерт»
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#Бобровский #пропавший без вести
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Комментарии (2)

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Гадаю по фото

2 минуты назад
Сдаётся он любитель бухнуть
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Света

8 минут назад
Расслабился чувак немножко,быт заел!
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