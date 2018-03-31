Пропавший в Чаплыгине мужчина найден

Он жив.

Исчезнувший 26 марта в Чаплыгине 34-летний мужчина найден. Как сообщает региональное отдельное движения «Лиза Алерт», поиски Юрия Бобровского прекратились вчера вечером - липчанин обнаружен живым и здоровым на территории региона.



Напомним, поиском Бобровского занималась полиция. Утром 26 марта он сел в свою «Ладу Калину» и уехал в неизвестном направлении.



фото; «Лиза Алерт»