Происшествия

сегодня, 10:30

Мужчины бились в конвульсиях в торговом центре

9 3532
#наркотики #хулиганство
3
Мужчины бились в конвульсиях в торговом центре

В «Европу» вызвали наряд полиции.

Вечером 29 марта в торгово-развлекательный центр «Европа» на улице Советской вызвали наряд полиции. За помощью к правоохранителям обратилась охрана ТРЦ. Охранники обнаружили около туалета на втором этаже двух мужчин, которые бились в конвульсиях. Охрана предположила, что они находились под действием наркотиков.

Наряд полиции доставил нарушителей общественного порядка — те громко ругались и вели себя вызывающе — в отдел №8. На мужчин был составлен протокол за хулиганство и наложены штрафы.
9 3532
#наркотики #хулиганство
3

Комментарии (9)

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555

27 минут назад
Новость, конечно, достойна того, чтобы ее знал весь город!!!
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Справедливый

сегодня, 10:57
Просто люди от смеха катались по полу .
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*-

сегодня, 10:46
Х у ли ганство
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если они были под кайфом,то их надо было

сегодня, 10:45
Везти на освидетельствование и привлекать за нахождение в состоянии наркотического опьянения,какое * ,какая нецензурная брань,если они бились в конвульсиях.Выехали- на от.епись.
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Сергей 13

сегодня, 10:42
Т.е. на наркотики их не проверяли и отпустили с миром?Потому нарики и смеются с наших полицаев...
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может,

сегодня, 10:41
Эпилептики,а вы сразу-протокол
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Нюрка

сегодня, 10:40
Может их в "Окее" обсчитали на пару рублей?
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WikiLeaks

сегодня, 10:39
тряхонуло наркошь
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Липчане бились в конвульсиях

сегодня, 10:37
это были не конвульсии, а фрикции
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