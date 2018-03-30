Мужчины бились в конвульсиях в торговом центре

В «Европу» вызвали наряд полиции.

Вечером 29 марта в торгово-развлекательный центр «Европа» на улице Советской вызвали наряд полиции. За помощью к правоохранителям обратилась охрана ТРЦ. Охранники обнаружили около туалета на втором этаже двух мужчин, которые бились в конвульсиях. Охрана предположила, что они находились под действием наркотиков.



Наряд полиции доставил нарушителей общественного порядка — те громко ругались и вели себя вызывающе — в отдел №8. На мужчин был составлен протокол за хулиганство и наложены штрафы.