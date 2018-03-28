В Липецке состоится семинар для родителей плохо слышащих детей

Своими знаниями поделятся эксперты.

5 апреля в здании Управления образования и науки Липецкой области будет проводиться информационный семинар «Реабилитация семей, имеющих в своем составе ребенка с нарушением слуха».



На семинаре будут выступать четыре квалифицированных лектора из города Москвы, имеющие многолетний опыт работы в области образования для инвалидов. В качестве участников семинара планируется пригласить глухих и слышащих родителей детей с нарушением слуха. С ними своим опытом поделятся магистр Российского государственного социального университета Максим Ларионов («Жестовый язык и закон»), доцент Московского государственного лингвистического университета Анна Комарова («Основные тенденции сурдопедагогики»), председатель Московского объединения глухих учителей Надежда Чаушьян («Роль жестового языка в лингвистическом и когнитивном развитии глухого ребёнка») и кандидат педагогических наук Виктор Паленный («Аудизм»). Встреча завершится «круглым столом», где обсудят коммуникативность глухих детей в семье.



Встреча состоится в рамках проекта «Центр поддержки и социально-культурной реабилитации инвалидов». Мероприятие организуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, сообщает региональное отделение всероссийского общества глухих.