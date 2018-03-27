Самых быстрых и сильных малышей Липецка назовут 4 апреля

В соревнованиях приняли участие команды из 61 детского сада.

Финал XVIII Спартакиады дошкольников "Быстрее! Выше! Сильнее!" состоится 4 апреля в легкоатлетическом манеже спортивного комплекса «Молодежный».



Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, уже завершились соревнования по программе основных видов движений городской спартакиады дошкольников «Быстрее! Выше! Сильнее!». В них приняли участие команды из 61 образовательного учреждения, реализующих программы дошкольного образования.



Соревнования проходили в течение шести дней на базе детских садов № 83, 122, 134. Дошкольники демонстрировали свои способности в беге, метании, передаче мяча по кругу, прыжках в длину с места и через скакалку, забрасывании мяча в баскетбольную корзину. По итогам зонального этапа соревнований лучшими по основным видам движений стали команды детских садов № 135 (1 место), № 29 (2 место), №122 (3 место), ДОУ № 134 (4 место), № 23 (5 место), № 6 (6 место).



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