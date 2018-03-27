Общество

сегодня, 10:33

Полицейские задержали обидчицу липецкого старика

5 874
#грабеж
Полицейские задержали обидчицу липецкого старика

31-летняя женщина отняла у пенсионера 80 000 рублей.

Сотрудниками уголовного розыска ОП № 6 УМВД России по Липецку раскрыт грабеж, совершённый 8 декабря 2017 года.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкуой области, тогда в полицию обратился 76-летний пенсионер, которого ограбили в его собственном доме на улице Речной. Днем пенсионер открыл дверь незнакомой женщине, представившейся работником социальной службы. Гостья пояснила, что старику положена выплата в 2 300 рублей, но так как он за деньгами не обращался ей пришлось прийти к нему домой. Лжесоцработница передала пенсионеру пятитысячную купюру и попросила сдачу. Потерпевший принес сдачу, которая показалась незнакомке фальшивкой. Женщина попросила принести все наличные деньги, чтобы оценить их подлинность. В последний момент пенсионер понял, что в дом к нему пришла мошенница. Однако подозреваемая успела вырывать из рук пенсионера деньги и скрылась. Тщательный осмотр места происшествия и собранные улики позволили сотрудниками полиции раскрыть преступление.

Полицейские располагают сведениями о причастности подозреваемой к аналогичным преступлениям, имевшим место на территории Липецка. В настоящее время, в отношении 31-летней подозреваемой нижегородскими следователями избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в связи с совершением преступления в Нижегородской области.


5 874
#грабеж

Комментарии (5)

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Нонка

24 минуты назад
Цыгане это название грязи Одно радует сядет реально
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Дмитрий

30 минут назад
Если бы руки за такое отрубали то и стариков никто бы не грабил !
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ЛБ

58 минут назад
наверное эта же тварь обобрала бабушку с нашего подъезда по ул.Циолковского, 2
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Жора

сегодня, 11:14
Браво! Молодцы!
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гость 555

сегодня, 10:57
Порвать эту мразь!
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