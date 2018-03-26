Общество

сегодня, 12:23

У сирот в Липецкой области появятся наставники

3 325
#опека #наставничество
У сирот в Липецкой области появятся наставники

Липецкая область совместно с автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» запускает совместный проект «Наставники: не рядом, а вместе!», реализация которого предполагает организацию индивидуального взаимодействия ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с наставником – представителем органов власти, бизнеса, спорта, культуры 

Проект направлен на содействие процессу социальной адаптации и интеграции в общество выпускников организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщает Опека48.рф.

23 марта 2018 года на базе Центра развития семейных форм устройства, социализации детей, оставшихся без попечения родителей, и профилактики социального сиротства «СемьЯ» состоялся обучающий семинар для наставников проекта, участие в котором приняли представители управлений образования и науки, здравоохранения, физической культуры и спорта, молодежной политики, культуры и туризма, по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области, а также депутаты городского и областного Советов депутатов, представители департамента образования г. Липецка, руководители и специалисты организаций различной ведомственной принадлежности.

По результатам анкетирования детей и наставников будут сформированы пары «наставник – ученик».

Торжественное открытие проекта «Наставники: не рядом, а вместе!» запланировано на 30 марта 2018 года.

Фото: stihi.ru

3 325
#опека #наставничество

Комментарии (3)

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Чаки

25 минут назад
Педофилы не рядом, а вместе. Вот в нашей стране это так.Так как они все сделают что бы быть именно там.
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а

41 минуту назад
Наивная, у нас "демократия"))), вы разве не в курсе, каждый делает что хочет, кто-то детей на мусорки подкидывает, кто-то в заброшенные цеха.
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Наивная

сегодня, 12:44
А давайте все силы бросить на то.чтобы при живых родителях не было сирот. Т. е. бороться с социальным сиротством, повышать уровень жизни, искоренять пьянство, стерилизовать тех, кого лишили родительских прав.
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