У сирот в Липецкой области появятся наставники

Липецкая область совместно с автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» запускает совместный проект «Наставники: не рядом, а вместе!», реализация которого предполагает организацию индивидуального взаимодействия ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с наставником – представителем органов власти, бизнеса, спорта, культуры

Проект направлен на содействие процессу социальной адаптации и интеграции в общество выпускников организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщает Опека48.рф .

23 марта 2018 года на базе Центра развития семейных форм устройства, социализации детей, оставшихся без попечения родителей, и профилактики социального сиротства «СемьЯ» состоялся обучающий семинар для наставников проекта, участие в котором приняли представители управлений образования и науки, здравоохранения, физической культуры и спорта, молодежной политики, культуры и туризма, по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области, а также депутаты городского и областного Советов депутатов, представители департамента образования г. Липецка, руководители и специалисты организаций различной ведомственной принадлежности.

По результатам анкетирования детей и наставников будут сформированы пары «наставник – ученик».

Торжественное открытие проекта «Наставники: не рядом, а вместе!» запланировано на 30 марта 2018 года.

Фото: stihi.ru