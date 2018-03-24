сегодня, 13:05
Липецкую область посетил архиепископ Элистинский и Калмыцкий
В канун субботы 5-й седмицы Великого поста, которая называется также Субботой Акафиста, праздничное богослужение в Вознесенском кафедральном соборе города Ельца возглавили два архиерея.
Его Преосвященству сослужили протоиерей Константин Нецветаев, иерей Евгений Быков, иерей Артемий Адодин, клирики собора, сообщили в елецкой епархии.
Фото: el-eparhy.ru
одень их а нормальную
ну не растет борода
Вот
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Гы
Хоспаде
Бог у всех в душе.
Высокопресвященнейший
Липчанин
Иисус