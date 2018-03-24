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сегодня, 13:05

Липецкую область посетил архиепископ Элистинский и Калмыцкий

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#архиепископ #епархия
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Липецкую область посетил архиепископ Элистинский и Калмыцкий

В канун субботы 5-й седмицы Великого поста, которая называется также Субботой Акафиста, праздничное богослужение в Вознесенском кафедральном соборе города Ельца возглавили два архиерея.

Высокопресвященнейший архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан и Преосвященнейший епископ Елецкий и Лебедянский Максим совершили утреню с чтением акафиста Божией Матери в Вознесенском кафедральном соборе Ельца.

Его Преосвященству сослужили протоиерей Константин Нецветаев, иерей Евгений Быков, иерей Артемий Адодин, клирики собора, сообщили в елецкой епархии.

Фото: el-eparhy.ru

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#архиепископ #епархия
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Комментарии (10)

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одень их а нормальную

1 минуту назад
одежку - обычные старые мужички, только всю жизнь не работали. Бороденку отрастили, повесили крест на пузо и распевали песнопения. И за это получали деньги прихожан! вот как хорошо устроились!
ответить

ну не растет борода

3 минуты назад
- так сбрей ее! что же ты ходишь с редким веником на роже? щекастые, пузатые батюшки, а бороденки жиденькие - смотреть противно
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Вот

25 минут назад
У Христа не было такой одежи и короны.
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Забыл добавить

34 минуты назад
Гы, ЗАО рпц
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Гы

37 минут назад
Религия-это * для народа,а РПЦ-это бизнес проект и значит от лукавого,ищите Бога в себе и обращайтесь к нему,минуя посредников
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Хоспаде

37 минут назад
Да избави этот мир от жирных еврейских кастратов
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Бог у всех в душе.

45 минут назад
Клоуны.
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Высокопресвященнейший

49 минут назад
Иисус, потому что постимся! сын мой
ответить

Липчанин

51 минуту назад
Цирк просто.
ответить

Иисус

53 минуты назад
Почему все попы такие жирные?
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