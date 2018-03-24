Липецкую область посетил архиепископ Элистинский и Калмыцкий

В канун субботы 5-й седмицы Великого поста, которая называется также Субботой Акафиста, праздничное богослужение в Вознесенском кафедральном соборе города Ельца возглавили два архиерея.





Его Преосвященству сослужили протоиерей Константин Нецветаев, иерей Евгений Быков, иерей Артемий Адодин, клирики собора, сообщили в елецкой епархии.



Фото: el-eparhy.ru



Высокопресвященнейший архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан и Преосвященнейший епископ Елецкий и Лебедянский Максим совершили утреню с чтением акафиста Божией Матери в Вознесенском кафедральном соборе Ельца.Его Преосвященству сослужили протоиерей Константин Нецветаев, иерей Евгений Быков, иерей Артемий Адодин, клирики собора, сообщили в елецкой епархии.