Общество

59 минут назад

Из-за ремонта железнодорожного переезда на 203 километре трассы Р-119 проезд будет ограничен

423
#ФКУ «Черноземуправтодор»
3
Из-за ремонта железнодорожного переезда на 203 километре трассы Р-119 проезд будет ограничен

23 марта с 8:00 до 17:00 на 203 км федеральной автодороги Р-119 Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов (вблизи Ельца) запланировано проведение филиалом ОАО «РЖД» ремонтных работ железнодорожного переезда (ж/д станция Телегино). В связи с этим проезд автотранспорта может быть организован по одной полосе проезжей части в реверсивном порядке.

ФКУ «Черноземуправтодор» просит участников дорожного движения быть внимательными и осторожными, соблюдать требования временных дорожных знаков.

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423
#ФКУ «Черноземуправтодор»
3

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