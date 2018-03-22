Общество

сегодня, 14:22

Почему в регионе смертность превышает рождаемость?

14 1006
#смертность #рождаемость
Почему в регионе смертность превышает рождаемость?

«Это обусловлено сложившейся демографической ситуацией» - считает губернатор.

Как уже сообщал GOROD48, сегодня глава администрации области Олег Королев отчитался перед депутатами областного Совета о положении дел в регионе.

На некоторые вопросы, ранее заданные ему парламентариями, губернатор дал ответ в письменном виде, и на сессии они озвучены не были. В частности, вопрос фракции КПРФ о том, «с чем связано сокращение числа населения в Липецкой области в 2017 году на 5,6 тысячи человек?»

Глава региона ответил на него так: это обусловлено сложившейся демографической ситуаций. Как российской, так и мировой. Старение населения в регионе привело к тому, что 28% населения региона - пенсионеры. Которые в силу понятных причин не участвуют в воспроизводстве молодого поколения. Рождаемость имеет тенденцию к снижению из-за того, что в детородный возраст вступило поколение 90-х. В итоге женщин фертильного возраста, тех, кто может рожать, - в регионе всего 22,8%.

Кстати, среди новых мер социальной поддержки для пожилых людей в области, судя из ответа Олега Королева, - обеспеченность участников Великой Отечественной войны жильем и внеочередной прием стариков в дома-интернаты для престарелых.
14 1006
#смертность #рождаемость

Комментарии (14)

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123

17 минут назад
где хорошо там население в рост где плохо отток
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Елена

24 минуты назад
потому что умная молодежь давно уехала в Москву и Санкт-Петербург из-за отсутствия здесь перспектив, а работу здесь найти практически нереально без знакомств, будь ты даже очень и очень недурен собой
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White

32 минуты назад
Всегда проще всего сваливать причины проблем на что-то неосязаемое, типа, оно само так получилось)) Причины просты: молодым крайне сложно выйти в жизнь - получить образование , найти хорошую работу, получить жильё. Образование платное. На лучших местах находятся "блатные", которые будут сидеть на своих работах до смерти. Жильё вообще не купить. И даже ярмо по имени "ипотека" доступна далеко не каждому. И с чего тут плодиться? Плюс пропаганда по зомбиящику. Поэтому молодёжь растёт безмозглая. Им лучше купить айфон, тупить в инстаграме, взять драндулет-"иномарку" в кредит, жить у родителей и ждать их старта в лучший мир, чтобы квартира перешла по наследству.
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гостья

38 минут назад
светлота, самый прикол, что фертильные как раз с 70-80 х годов рождения, а с 90х даже зачать не могут, в очередь на эко стоят
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Ванька

48 минут назад
Дохнем потому что кормите дерьмом и не оказываете должную медпомощь , зарплаты копеечные на них не разгуляешься ни фруктов путевых ни овощей , и лекарства как Боинг стоят !
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Александр

50 минут назад
Благодаря нынешнему руководству, Липчане скоро будут рады, на обледенение с Воронежской областью. Без троллейбуса Липецк уже деревня.
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светлота

58 минут назад
Темнота, а те, кто рождён в 70-е, 80-е ..они уже не фертильные )) или уже поумирали от болезней и пьянства..
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ОДИН ГОЛОС

59 минут назад
ПОКА КОРОЛЕВ У ВЛАСТИ ТАКОЙ БЕСПРЕДЕЛ БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ
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Темнота

сегодня, 14:47
смертность, они не родились в 90-е.
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паша

сегодня, 14:44
рождаемость это не проблема. коммунисты с таким же успехом могли спросить почему за последние 10 лет страна так мало узнала про спутники сатурна? коммунистам заняться нечем и они лезут в постель к молодым семьям! лучше спрашивайте губернатора почему состояние дорог в регионе такое плохое. или почему губернатор по знакомству устраивает своих людей на высокие гос должности. или почему в больницах нет самого современного оборудования. спрашивайте то что реально важно людям а не лабуду про рождаемость. снизите коррупцию и бюрократию и проблема рождаемости сама собой отпадет
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