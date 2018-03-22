Почему в регионе смертность превышает рождаемость?

«Это обусловлено сложившейся демографической ситуацией» - считает губернатор.

Как уже сообщал GOROD48, сегодня глава администрации области Олег Королев отчитался перед депутатами областного Совета о положении дел в регионе.



На некоторые вопросы, ранее заданные ему парламентариями, губернатор дал ответ в письменном виде, и на сессии они озвучены не были. В частности, вопрос фракции КПРФ о том, «с чем связано сокращение числа населения в Липецкой области в 2017 году на 5,6 тысячи человек?»



Глава региона ответил на него так: это обусловлено сложившейся демографической ситуаций. Как российской, так и мировой. Старение населения в регионе привело к тому, что 28% населения региона - пенсионеры. Которые в силу понятных причин не участвуют в воспроизводстве молодого поколения. Рождаемость имеет тенденцию к снижению из-за того, что в детородный возраст вступило поколение 90-х. В итоге женщин фертильного возраста, тех, кто может рожать, - в регионе всего 22,8%.



Кстати, среди новых мер социальной поддержки для пожилых людей в области, судя из ответа Олега Королева, - обеспеченность участников Великой Отечественной войны жильем и внеочередной прием стариков в дома-интернаты для престарелых.