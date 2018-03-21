В «Молодежном» на выходных будут драться «без правил»

В нашем городе впервые пройдут столь крупные соревнования по смешанным единоборствам.

24 и 25 марта в липецком ДС «Молодежный» пройдут крупнейшие в истории нашего региона соревнования по смешанным боевым единоборствам ММА – чемпионат и первенство Центрального Федерального округа.

Как сообщил GOROD48 известный липецкий тренер Игорь Воротынцев, в соревнованиях выступят известные бойцы, среди которых чемпионы мира, Европы и России по ММА, неоднократные победители и призеры международных и всероссийских турниров.

Ставки в Липецке будут высоки – сильнейшие бойцы войдут в сборную ЦФО и будут выступать на чемпионате и первенстве России по ММА.

Соревнования проводят управление физической культуры и спорта Липецкой области совместно с Федерацией СБЕ (ММА) Липецкой области при поддержке Союза ММА России, который возглавляет известнейший боец смешанного стиля, Федор Емельяненко.

В нашем регионе полтора года назад создано официальное представительство Союза ММА России - Федерация смешанного боевого единоборства (ММА) Липецкой области. За это время 2 спортсмена Федерации вошли в состав юниорской сборной ЦФО России, а известный липецкий боец Максим Бочарников, который является воспитанником Игоря Воротынцева, завоевал серебряную медаль Чемпионата России по смешанному боевому единоборству (ММА) среди молодёжи.

Зрителей ожидают увлекательнейшие поединки: 24 марта - предварительные бои, торжественное открытие в 12:00, 25 марта – полуфинальные и финальные бои, начало в 11:00.

Вход для зрителей решено сделать свободным.