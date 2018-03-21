Спорт

54 минуты назад

В «Молодежном» на выходных будут драться «без правил»

3 370
#Смешанные единоборства
В «Молодежном» на выходных будут драться «без правил»

В нашем городе впервые пройдут столь крупные соревнования по смешанным единоборствам.

24 и 25 марта в липецком ДС «Молодежный» пройдут крупнейшие в истории нашего региона соревнования по смешанным боевым единоборствам ММА – чемпионат и первенство Центрального Федерального округа.

Как сообщил GOROD48 известный липецкий тренер Игорь Воротынцев, в соревнованиях выступят известные бойцы, среди которых чемпионы мира, Европы и России по ММА, неоднократные победители и призеры международных и всероссийских турниров.

Ставки в Липецке будут высоки – сильнейшие бойцы войдут в сборную ЦФО и будут выступать на чемпионате и первенстве России по ММА.

Соревнования проводят управление физической культуры и спорта Липецкой области совместно с Федерацией СБЕ (ММА) Липецкой области при поддержке Союза ММА России, который возглавляет известнейший боец смешанного стиля, Федор Емельяненко. 

В нашем регионе полтора года назад создано официальное представительство Союза ММА России - Федерация смешанного боевого единоборства (ММА) Липецкой области. За это время 2 спортсмена Федерации вошли в состав юниорской сборной ЦФО России, а известный липецкий боец Максим Бочарников, который является воспитанником Игоря Воротынцева, завоевал серебряную медаль Чемпионата России по смешанному боевому единоборству (ММА) среди молодёжи. 

Зрителей ожидают увлекательнейшие поединки: 24 марта - предварительные бои, торжественное открытие в 12:00, 25 марта – полуфинальные и финальные бои, начало в 11:00. 

Вход для зрителей решено сделать свободным.

3 370
#Смешанные единоборства

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

По ходу

21 минуту назад
Мест не хватит посмотреть.
ответить

и по яичкам будут

37 минут назад
Бить друг друга?
ответить

Липчанин

47 минут назад
Спасибо !)
ответить

Еще в рубрике

Три липецкие девушки представят Россию на первенствах мира и Европы по панкратиону (ФОТО)
#Панкратион
10
Три липецкие девушки представят Россию на первенствах мира и Европы по панкратиону (ФОТО)

вчера, 20:36

Спорт
Юный бомбардир забил 4 мяча в финальном матче турнира в Воронеже
#Футбол #ДЮСШ "Металлург"
4
Юный бомбардир забил 4 мяча в финальном матче турнира в Воронеже

вчера, 11:58

Спорт
В Липецке прошли соревнования по одному из самых жестких единоборств в мире (ФОТО)
#Тайский бокс
15
В Липецке прошли соревнования по одному из самых жестких единоборств в мире (ФОТО)

19.03.2018 20:59

Спорт
«Металлург» впервые не смог победить в Турции
#Футбол #"Металлург" #сбор в Турции
«Металлург» впервые не смог победить в Турции

19.03.2018 18:17

Спорт
«Опять двойка». Зачем в Липецке покрывают команду, которую громят в каждом матче
#Мини-футбол #"ЛГТУ-Липецк"
14
«Опять двойка». Зачем в Липецке покрывают команду, которую громят в каждом матче

19.03.2018 15:46

Спорт
Футболист «Металлурга» в день своего 30-летия «растерзал» оборону соперников
2
Футболист «Металлурга» в день своего 30-летия «растерзал» оборону соперников

16.03.2018 19:00

Спорт