Спорт

49 минут назад

Юный бомбардир забил 4 мяча в финальном матче турнира в Воронеже

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#Футбол #ДЮСШ "Металлург"
Юный бомбардир забил 4 мяча в финальном матче турнира в Воронеже

Липчане забрали в Воронеже все призы: лучшему бомбардиру, лучшему игроку и сам Кубок.

Команда ДЮСШ «Металлург» 2008 г.р. стала победительницей Кубка Воронежской области среди ребят 2008 г.р., проводимого под эгидой Детской футбольной лиги.

В финальном матче подопечные тренера Виталия Лукьянова уверенно обыграли воронежский «Труд» - 5:1.

На 10-й минуте счет открыл Артем Айрапетян, и на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе нашей команды. Воронежцы создали несколько опасных моментов у наших ворот, поэтому судьба встречи долгое время висела на волоске. Во втором тайме на авансцену вышел лучший бомбардир турнира липчанин Руслан Ведищев. В самом начале он завершил многоходовую комбинацию, затем отличился снова – 3:0. После этого воронежцы отыграли один мяч, но неудержимый Ведищев в течение двух минут забил два гола, оформив в итоге победный «покер».

Руслан стал лучшим бомбардиром турнира, забив 21 гол (любопытно, что на спине у него красуется 21-й номер) и опередив ближайшего преследователя Никиту Горохова из «Труда» на 7 мячей.

Липчане забрали себе не только главный трофей и приз лучшему бомбардиру. Лучшим игроком соревнований был признан наш Матвей Ивашов.

Отметим, что команда Лукьянова не первый раз выигрывает турниры в Воронеже в этом году. Зимой «Металлург-2008» в столице Черноземья выиграл Кубок добра под эгидой ДФЛ.

Ребята на год старше – «Металлург-2007» тренера Александра Логунова в Кубке Воронежской области были близки к тому, чтобы повторить успех своих товарищей. В финале они уступили хозяевам из ФК «Воронеж» только в серии послематчевых пенальти – 4:5 (основное время – 2:2) и занали почетное второе место. При этом Федор Пекшев получил приз лучшего вратаря, а Александр Корякин стал лучшим нападающим Кубка ДФЛ Воронежской области.

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#Футбол #ДЮСШ "Металлург"

Комментарии (2)

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