Общество
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вчера, 23:11
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Фекальные стоки разливаются по улице Ковалева
Канализационные стоки текут по проезжей части, ими залито все вокруг дома №99
Там вокруг дома №99 произошел разлив канализационных стоков, которые, как считают жители, вышли наружу из-за засора канализационного колодца в районе проезжей части Ковалева. Этот колодец уже не раз попадал в поле зрения прессы и Роспотребнадзора. В него, как уверяют местные жители, постоянно сливают содержимое выгребных ям «черные ассенизаторы». «РВК Липец» обещали колодец заварить и ограничить к нему подъезд машин.
«Сегодня в очередной раз по улице Ковалёва д. 99 произошёл засор городского канализационного коллектора. За 2 месяца это уже 10 раз. Всё снова течёт везде и всюду. Ароматы «божественные». Уже до текло до улицы П. Лумумбы, а то и до моста. Сколько будет ещё отписок и отговорок со стороны администрации и управляющих организаций?», - пишут местные жители в сообщество « ТВК - Новости»
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