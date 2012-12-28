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На мемориале площади Героев установлены заезды для уборочной техники
Общество
Двое несовершеннолетних пострадали в столкновении «ВАЗов»
Происшествия
Обмотанный синей изолентой пакет с наркотиками обнаружен у прохожего
Происшествия
Фекальные стоки разливаются по улице Ковалева
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Общество
172
вчера, 23:11
2

Фекальные стоки разливаются по улице Ковалева

Канализационные стоки текут по проезжей части, ими залито все вокруг дома №99

Второй день в социальных сетях публикуются фото и видео с улице Ковалева.



Там вокруг дома №99 произошел разлив канализационных стоков, которые, как считают жители, вышли наружу из-за засора канализационного колодца в районе проезжей части Ковалева. Этот колодец уже не раз попадал в поле зрения прессы и Роспотребнадзора. В него, как уверяют местные жители, постоянно сливают содержимое выгребных ям «черные ассенизаторы». «РВК Липец» обещали колодец заварить и ограничить к нему подъезд машин.



«Сегодня в очередной раз по улице Ковалёва д. 99 произошёл засор городского канализационного коллектора. За 2 месяца это уже 10 раз. Всё снова течёт везде и всюду. Ароматы «божественные». Уже до текло до улицы П. Лумумбы, а то и до моста. Сколько будет ещё отписок и отговорок со стороны администрации и управляющих организаций?», - пишут местные жители в сообщество « ТВК - Новости»



канализация
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
Главком
55 минут назад
Пора асенизаторам этим поднять кратно штрафы,как минимум до 50000р.заставить и обязать их сливаться только в определённом и контролируемым месте.
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Марина
вчера, 23:27
Как же задолбала эта Ковалёва, дорога вся разбита, ремонт не известно когда будет, теперь ещё и гавно потекло, машину помыть невозможно и ездить по воде, когда прекратится это безобразие???
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