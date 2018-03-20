В Липецке исполнят «Stabat Mater»

Липецкий Дом музыки 30 марта в 19.30 представит липчанам исполнение кантаты «Stabat Mater» - духовного произведения, созданного в 2012 году митрополитом Иларионом (Алфеевым).

Как сообщают в департаменте культуры и туризма Липецка, в программе примут участие лауреат Международных и Всероссийских конкурсов камерный хор Дома музыки (художественный руководитель и дирижер – заслуженный артист России Игорь Цилин), лауреат Всесоюзного и Международных фестивалей Липецкий симфонический оркестр (художественный руководитель и главный дирижер – Константин Барков) и детский сводный хор детской школы искусств № 6 Липецка (руководитель – Елена Серова), обладатель Гран-При на детско-юношеском хоровом чемпионате мира (Санкт-Петербург, 2017) и Гран–При на международном конкурсе вокального мастерства «Роза ветров» (Москва, 2014).

Музыка митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева), известного иерарха Русской Православной Церкви, Председателя Отдела внешних церковных связей, богослова, церковного историка, композитора, писателя и педагога звучит в лучших концертных залах России и мира. Телезрители знают Его Высокопреосвященство по программе «Церковь и мир», содержательным передачам, телеинтервью и фильмам, а многочисленные читатели – по православным книгам. Ожидается приезд на концерт самого автора и его архипастырское слово, обращенное к липецкому зрителю, что, несомненно, позволит музыкантам и слушателям глубже постигнуть смысл произведения, особо созвучному дням Великого Поста.

Эксклюзивный концерт состоит из двух отделений. В первом прозвучит «духовная музыка а- капелла: произведения Александра Архангельского, Павла Чеснокова, Юрия Фалика, Валерия Калистратова и другие. Во втором – кантата «Stabat Mater», - сочинение, созданное в 2012 году, в исполнении камерного хора, симфонического оркестра, детского хора и солистов. Этим концертом Дом музыки открывает новый абонемент «Духовная музыка», в который войдут концерты современных композиторов, иерархов Русской Православной Церкви, великолепные коллективы и солисты.

Организаторы концерта - департамент культуры и туризма Липецка, Липецкий Дом музыки, Свято-Успенский Липецкий мужской монастырь.

Фото: culture48.ru