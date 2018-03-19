34 минуты назад
Липецкие студенты-медики готовятся к WorldSkills Russia
Липецкий медицинский колледж присоединился к международному движению WorldSkills International в 2017 году.
В настоящее время в колледже продолжается подготовка студентов к участию в следующем этапе чемпионата по компетенции «Медицинский и социальный уход».
В тренингах принимают участия студенты, которые уже являются победителями и участниками II Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia: Попова Софья, Лошкарёва Ангелина, Кобзев Юрий, Шуклова Анна.
Подготовка осуществляется по трем направлениям:
1. Проведение психологических тренингов, которые осущетсвляет педагог-психолог колледжа Осипова М.А. Она помогает студентам адаптироваться и снять состояние тревоги, формирует позитивную установку на преодоление трудностей. В результате повышается стрессоустойчивость студентов, они чувствуют себя уверенно при выполнении конкурсных заданий.
2. Отработка манипуляционной техники на тренажёрах в учебных кабинетах колледжа. Осуществляется под контролем преподавателей профессиональных модулей Комаренко И.В., Помогаловой Ю.А., Щегловой Т.В., Кравченко З.Н., Клеймёновой Н.П., Чекменёвой Н.Т. Кабинеты колледжа оборудованы тренажёрами по уходу за пациентом, креслами-каталками, тренажёрами для оказания реанимационной помощи. Большое внимание уделяется формированию коммуникативных навыков, умению общаться с пациентом и родственниками.
3. Осуществление ухода за пациентами в реальных условиях стационара в ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница», ГУЗ «Областная детская больница», ГУЗ «Липецкая городская больница № 6 им. В.В.Макущенко». Проходит под руководством главных медицинских сестёр Крюковой О.В., Хрипунковой О.В., Мандрыкиной Г.В. Студенты осуществляют уход пациентами, проводят кормление, смену постельного и нательного белья, перемещение пациента, измеряют температуру тела, артериальное давление, пульс.
При подготовке студентов к чемпионатам профессионального мастерства повышается престиж профессии медицинской сестры, лучше происходит освоение профессиональных компетенций. Кроме того, повышается качество среднего профессионального образования и увеличивается доля выпускников, трудоустроенных по полученной специальности.
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