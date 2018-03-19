Липецкие студенты-медики готовятся к WorldSkills Russia

Липецкий медицинский колледж присоединился к международному движению WorldSkills International в 2017 году.

Как сообщают в управлении здравоохранения Липецкой области, в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia Липецкая область по компетенции «Медицинский и социальный уход» в 2017 году приняли участие студенты специальности «Сестринское дело» из ГАПОУ "Липецкий медицинский колледж», Усманского филиала ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж", ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж имени Героя Советского Союза К.С. Константиновой», Елецкого техникума железнодорожного транспорта, ГБПОУ Владимирской области "Муромский медицинский колледж".

В настоящее время в колледже продолжается подготовка студентов к участию в следующем этапе чемпионата по компетенции «Медицинский и социальный уход».

В тренингах принимают участия студенты, которые уже являются победителями и участниками II Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia: Попова Софья, Лошкарёва Ангелина, Кобзев Юрий, Шуклова Анна.

Подготовка осуществляется по трем направлениям:

1. Проведение психологических тренингов, которые осущетсвляет педагог-психолог колледжа Осипова М.А. Она помогает студентам адаптироваться и снять состояние тревоги, формирует позитивную установку на преодоление трудностей. В результате повышается стрессоустойчивость студентов, они чувствуют себя уверенно при выполнении конкурсных заданий.

2. Отработка манипуляционной техники на тренажёрах в учебных кабинетах колледжа. Осуществляется под контролем преподавателей профессиональных модулей Комаренко И.В., Помогаловой Ю.А., Щегловой Т.В., Кравченко З.Н., Клеймёновой Н.П., Чекменёвой Н.Т. Кабинеты колледжа оборудованы тренажёрами по уходу за пациентом, креслами-каталками, тренажёрами для оказания реанимационной помощи. Большое внимание уделяется формированию коммуникативных навыков, умению общаться с пациентом и родственниками.

3. Осуществление ухода за пациентами в реальных условиях стационара в ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница», ГУЗ «Областная детская больница», ГУЗ «Липецкая городская больница № 6 им. В.В.Макущенко». Проходит под руководством главных медицинских сестёр Крюковой О.В., Хрипунковой О.В., Мандрыкиной Г.В. Студенты осуществляют уход пациентами, проводят кормление, смену постельного и нательного белья, перемещение пациента, измеряют температуру тела, артериальное давление, пульс.

При подготовке студентов к чемпионатам профессионального мастерства повышается престиж профессии медицинской сестры, лучше происходит освоение профессиональных компетенций. Кроме того, повышается качество среднего профессионального образования и увеличивается доля выпускников, трудоустроенных по полученной специальности.