В Лебедянском районе в ДТП погибли водитель и пассажирка ВАЗа

За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий.

16 марта в Липецке в 8.40 на ул. Московской 35-летний водитель автомобиля «Хендай» столкнулся со «Шкодой» под управлением 41-летнего мужчины. В результате водитель и 12-летний пассажир второй иномарки получили травмы, и после оказания помощи были отпущены.

В тот же день в Лебедянском районе в 8.45 на автодороге «Лебедянь – Вязово – Доброе» 24-летний водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Ладой-Грантой» под управлением 45-летнего мужчины. В результате оба водителя и 16-летний пассажир второго автомобиля с травмами были доставлены в больницу.

17 марта в Лебедянском районе в 15.00 на автодороге «Липецк – Данков» 58-летний водитель ВАЗ-2115, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Ладой-Грантой» под управлением 65-летнего мужчины и с ГАЗ-2790 под управлением 35-летнего мужчины. В результате водитель и 64-летняя пассажирка «пятнадцатой» от полученных травм скончались на месте, а водитель и 59-летний пассажир «Гранты» с травмами госпитализированы.

В тот же день в Елецком районе в 19.45 на автодороге «Дон» 58-летний водитель «Рено» допустил наезд на 57-летнего пешехода, который от полученных травм скончался на месте.

18 марта в Липецке в 18.46 на ул. Баумана 30-летний водитель ВАЗ-21099 столкнулся с «Тойотой» под управлением 52-летнего мужчины. В результате водитель «девяносто девятой» с травмами госпитализирован, его 44-летний пассажир, а также 50-летняя пассажирка иномарки получили травмы, и после оказания помощи были отпущены.

Тогда же в Ельце в 17.05 на ул. Орджоникидзе 30-летний водитель «Фольксвагена» допустил наезд на 12-летнюю девочку, которая с травмами была госпитализирована.

За прошедшие трое суток на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 3929 нарушений ПДД, среди них – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 16, неиспользование ремней безопасности – 200, превышение скорости – 2787, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 158, сообщает УГИБДД УМВД России по Липецкой области.