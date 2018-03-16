38 минут назад
В Липецке пройдет фестиваль «Музей для друзей»
Переместиться во времени, оказаться на поле боя, почувствовать себя учеными и археологами, попробовать натуральные продукты, изготовленные по старинным рецептам, смогут липчане и гости нашего города на межрегиональном фестивале «Музей для друзей».
Организаторами мероприятия выступают Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства и Областной Центр событийного туризма при содействии управления культуры и туризма Липецкой области и департамента культуры и туризма администрации города Липецка.