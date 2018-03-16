В Липецке пройдет фестиваль «Музей для друзей»

Переместиться во времени, оказаться на поле боя, почувствовать себя учеными и археологами, попробовать натуральные продукты, изготовленные по старинным рецептам, смогут липчане и гости нашего города на межрегиональном фестивале «Музей для друзей».

Как сообщает сообщает департамент культуры и туризма администрации Липецка, фестиваль состоится 21 апреля в Нижнем парке и станет уникальной возможностью для горожан познакомиться с деятельностью исторических, археологических, военных, краеведческих и других музеев из соседних городов и областей. На территории парка будут расположены площадки, где состоятся презентации интерактивных программ музеев, многочисленные мастер-классы, занятия, погружения и многое другое. Каждый посетитель найдет для себя что-то интересное независимо от возраста, отмечают организаторы мероприятия. Время работы площадок с 11.00 до 16.00.



Организаторами мероприятия выступают Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства и Областной Центр событийного туризма при содействии управления культуры и туризма Липецкой области и департамента культуры и туризма администрации города Липецка.

