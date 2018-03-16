Погода в Липецке

сегодня, 14:37

В Липецкую область возвращается зима

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#похолодание
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В Липецкую область возвращается зима

В ближайшие трое суток в связи с перемещением через юг Центрального федерального округа серии активных циклонов на территории Липецкой области ожидается снег, метель, на дорогах снежные заносы. Среднесуточные температуры воздуха составят 11-14 градусов мороза, что на 7-12 градусов ниже климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 марта в Липецкой области облачно, ночью местами небольшой, в отдельных районах умеренный снег, днем сильный, местами умеренный снег, метель, на дорогах снежные заносы. Ветер северо-восточный, 7-12 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью от 11 до 16 градусов мороза, днем температура составит от 6 до 11 градусов мороза. 

В Липецке облачно, ночью небольшой, а днем сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы. Температура ночью от -12 до -14 градусов, днем от 7 до 9 градусов мороза. 

День 17 марта стал самым теплым в Липецке в 1989 году, тогда в городе было +11. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году – 23 градуса ниже нуля.

6 1475
#похолодание
1

Комментарии (6)

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Житель

12 минут назад
Как считают синоптики-март-это зимний месяц!! И-это так и есть-паводок всегда по нормальному начинался в конце марта начала апреля!!! Просто все уже отвыкли от настоящей русской зимы!!!
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юля

сегодня, 15:20
всему своё время,март весенний месяц
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юля

сегодня, 15:19
достали эти метели
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Житель

сегодня, 15:00
Гостья, бери путевку насевер там сбудутся твои мечты.
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Дед мороз

сегодня, 14:59
Весна в мае придет
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Гостья

сегодня, 14:54
Ну и хорошо,а то я на лыжах не накаталась.Была б моя воля,лучше весь год была зима с крепкими морозами.
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