В Липецкую область возвращается зима

В ближайшие трое суток в связи с перемещением через юг Центрального федерального округа серии активных циклонов на территории Липецкой области ожидается снег, метель, на дорогах снежные заносы. Среднесуточные температуры воздуха составят 11-14 градусов мороза, что на 7-12 градусов ниже климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 марта в Липецкой области облачно, ночью местами небольшой, в отдельных районах умеренный снег, днем сильный, местами умеренный снег, метель, на дорогах снежные заносы. Ветер северо-восточный, 7-12 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью от 11 до 16 градусов мороза, днем температура составит от 6 до 11 градусов мороза.

В Липецке облачно, ночью небольшой, а днем сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы. Температура ночью от -12 до -14 градусов, днем от 7 до 9 градусов мороза.

День 17 марта стал самым теплым в Липецке в 1989 году, тогда в городе было +11. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году – 23 градуса ниже нуля.