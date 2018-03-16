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Житель области убил подругу ударом ножа в плечо
Приговором Задонского районного суда житель Хлевенского района признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей сожительницы.
Как установлено материалами уголовного дела, после совместного распития спиртного между сожителями возникла ссора по поводу возможности продолжить застолье.
Находясь в агрессивном состоянии, подсудимый схватил кухонный нож и нанес потерпевшей один удар в плечо, повредив артерию. В результате острой кровопотери женщина умерла по пути следования в больницу.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ, в ходе расследования которого подсудимый выдвигал версию о причинении ранения потерпевшей в результате неострожного обращения с ножом.
Однако собранные доказательства подтвердили выводы следствия об умышленном характере действий подсудимого и обоснованности предъявленного ему обвинения.
Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Да уж...
фсб
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