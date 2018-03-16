Житель области убил подругу ударом ножа в плечо

Приговором Задонского районного суда житель Хлевенского района признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей сожительницы.

Как установлено материалами уголовного дела, после совместного распития спиртного между сожителями возникла ссора по поводу возможности продолжить застолье.

Находясь в агрессивном состоянии, подсудимый схватил кухонный нож и нанес потерпевшей один удар в плечо, повредив артерию. В результате острой кровопотери женщина умерла по пути следования в больницу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ, в ходе расследования которого подсудимый выдвигал версию о причинении ранения потерпевшей в результате неострожного обращения с ножом.

Однако собранные доказательства подтвердили выводы следствия об умышленном характере действий подсудимого и обоснованности предъявленного ему обвинения.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.