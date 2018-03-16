Происшествия
сегодня, 11:41
2,5 миллиона рублей заработали подпольные банкиры из Ельца
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Преступная группа обналичивала деньги.
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Следственной частью СЧ СУ УМВД России по Липецкой области в отношении четырех участников организованной группы возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, предварительно установлено, что подозреваемые, жители Ельца и Елецкого района,занимались "обналичкой" через фиктивные юридические лица. Получая комиссионное вознаграждение от каждой проведенной ими финансовой операции, они извлекли доход в размере, превышающем 2 500 000 рублей.
В результате проведенных обысков обнаружены и изъяты учредительные документы юридических лиц, документы о финансово-хозяйственной деятельности и печати организаций.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 статьи 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок до четырех лет.
Фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.
видео пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, предварительно установлено, что подозреваемые, жители Ельца и Елецкого района,занимались "обналичкой" через фиктивные юридические лица. Получая комиссионное вознаграждение от каждой проведенной ими финансовой операции, они извлекли доход в размере, превышающем 2 500 000 рублей.
В результате проведенных обысков обнаружены и изъяты учредительные документы юридических лиц, документы о финансово-хозяйственной деятельности и печати организаций.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 статьи 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок до четырех лет.
Фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.
видео пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области.
3 655
Злата
У налоговых
Злата