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2,5 миллиона рублей заработали подпольные банкиры из Ельца

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#отмывание денег
2,5 миллиона рублей заработали подпольные банкиры из Ельца

Преступная группа обналичивала деньги.

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Следственной частью СЧ СУ УМВД России по Липецкой области в отношении четырех участников организованной группы возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, предварительно установлено, что подозреваемые, жители Ельца и Елецкого района,занимались "обналичкой" через фиктивные юридические лица. Получая комиссионное вознаграждение от каждой проведенной ими финансовой операции, они извлекли доход в размере, превышающем 2 500 000 рублей.

В результате проведенных обысков обнаружены и изъяты учредительные документы юридических лиц, документы о финансово-хозяйственной деятельности и печати организаций.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 статьи 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок до четырех лет.

Фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

видео пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области.
3 655
#отмывание денег

Комментарии (3)

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Злата

41 минуту назад
Ну да, все в доле
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У налоговых

44 минуты назад
Злата, дома посмотри и потом поймешь что такое налогавая
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Злата

45 минут назад
Таких и в Липецке много, налоговая знает о них, всего то надо посмотреть их отчётность и все сразу становится понятно
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