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сегодня, 11:27

Выращивание опиумного мака планируют легализовать в России

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#фармакология #мак
Выращивание опиумного мака планируют легализовать в России

В России планируется отменить запрет на промышленное выращивание опиумного мака. Законопроект, разрешающий культивирование наркосодержащих растений для производства лекарств, прошел согласование всех заинтересованных ведомств и направлен в правительство. 

Как пишут «Известия», речь идет об опиумном маке, из которого изготавливаются обезболивающие препараты. Его культивирование было запрещено в 1987 году. Снятие запрета позволит запустить в стране полный цикл производства обезболивающих. Сегодня сырье для препаратов закупают за рубежом.

Как рассказали «Известиям» в Минпромторге, поправки планируется внести в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». Они необходимы для обеспечения лекарственной безопасности России, это часть политики импортозамещения.

Маковая соломка используется для производства сильных анальгетиков. Они нужны в том числе онкобольным на последних стадиях рака.


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#фармакология #мак

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