Под Липецком действует стихийное кладбище

Житель села Троицкое Сергей Загорский уже отказался от огорода, заселенного покойниками.

Как образовывается стихийная свалка? Из нескольких пакетов мусора, брошенных в каком-то тупике, на обочине дороги или в овраге. Потом эта куча растет, и вот уже всеми живущими в округе считается законным местом складирования отходов жизнедеятельности. По этим же, очевидно, соображениям хоронят покойников в селе Троицком под Липецком.Сельское кладбище, судя по вывеске у входа, давно закрыто. На нем разрешены лишь захоронения в семейные могилы. А что делать, если у покойников нет родственников, к которым можно подзаселиться? Где хоронить мертвых? За ответом на этот вопрос у жителей села дело не встало. Как где? За забором кладбища, тем более, что с тыльной его стороны ограждения отродясь не было. И понеслось…- Неподалеку от кладбища у меня был земельный участок, который я использовал под огород. Законный, скажу я вам, участок - за него я платил земельный налог. Лет восемь я сажал на своей земле картошку, а в 2011 году вдруг обнаружил на своем огороде могилу! - говорит GOROD48 житель улицы Зегеля Сергей Загорский.Возмущенный огородник обратился к главе администрация сельского поселения Ленинский сельсовет Ивану Жукову, но тот ответил ему почти по-библейски, мол, что я сторож огороду твоему? Возьми, мол, ружье и охраняй свою собственность!- Местная власть работает только на себя! - считает Сергей Загорский.Мужчина отказался от своей собственности на землю тогда, когда на его огороде появилось несколько могил.Хома Брут пытался отгородится от покойников нарисованной вокруг себя линией мелом в церкви. Обеспокоенные ползучим наступлением покойников к их огородам жители улицы Ленинской наняли трактор, который выкопал на задах их земель ров. Самые свежие, датируемые февралем-мартом этого года могилы, сейчас находятся в двадцати метрах от этого оберега. Но уже к лету это пространство заполонят новые могилы.- Заметьте, что в этом месте склон, по которому текут на наши огороды талые воды. Черт его знает, какую заразу они несут с незаконного кладбища! - говорит житель улицы Ленинской, не желая почему-то называть своего имени.Беда еще и в том, что здесь взялись хоронить не только жителей села Троицкое, но и всех желающих. Очевидно, связано это с тем, что в Липецке закрыто для захоронений уже и новое Косыревское кладбище, и покойников теперь предают земле в Желтых Песках и Сселках. Жителям юго-западной части Липецка куда проще похоронить своих умерших родных в Троицком, чем везти их на другой конец города.- Я как-то заговорил с женщиной у могилы на этом нашем незаконном кладбище, спросил, почему она, не местная, тут похоронила своего родственника. А она и говорит: «Мне, мол, в ритуальном агентстве это посоветовали!» С нее взяли 10 тысяч рублей за могилу, и все! - возмущается этот же мужчина, который не хочет светиться в СМИ.В администрации Троицкого сельсовета GOROD48 признались, что к ним за разрешением на захоронение на закрытом кладбище никто не обращается. Хоронят, мол, без нашего ведома.- Это - непорядок, - говорит прокурор Липецкого района Игорь Качалкин. - В прошлом году мы обязали через суд ряд сельских администраций, в том числе и в Ленино, четко определить границы кладбищ, поставив их на кадастровый учет. Это подразумевает обваловку мест захоронений, установку по их периметру ограждений.В сельской администрации Троицкого говорят, что по весне землемеры должны вбить по границам старого кладбища (на улице Октябрьской) колы, чтобы потом по новым границам поставить забор. Также в селе уже определились с новым погостом - но там пока еще никого не хоронят. Так что пока в Троицком действует стихийное кладбище, где рядом с каждой могилой родственники умерших самовольно размечают участки с учетом и своих будущих похорон.