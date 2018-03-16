Общество

28 минут назад

Под Липецком действует стихийное кладбище

2 916
#кладбище
Под Липецком действует стихийное кладбище

Житель села Троицкое Сергей Загорский уже отказался от огорода, заселенного покойниками.

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Как образовывается стихийная свалка? Из нескольких пакетов мусора, брошенных в каком-то тупике, на обочине дороги или в овраге. Потом эта куча растет, и вот уже всеми живущими в округе считается законным местом складирования отходов жизнедеятельности. По этим же, очевидно, соображениям хоронят покойников в селе Троицком под Липецком.

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Сельское кладбище, судя по вывеске у входа, давно закрыто. На нем разрешены лишь захоронения в семейные могилы. А что делать, если у покойников нет родственников, к которым можно подзаселиться? Где хоронить мертвых? За ответом на этот вопрос у жителей села дело не встало. Как где? За забором кладбища, тем более, что с тыльной его стороны ограждения отродясь не было. И понеслось…

- Неподалеку от кладбища у меня был земельный участок, который я использовал под огород. Законный, скажу я вам, участок - за него я платил земельный налог. Лет восемь я сажал на своей земле картошку, а в 2011 году вдруг обнаружил на своем огороде могилу! - говорит GOROD48 житель улицы Зегеля Сергей Загорский.

Возмущенный огородник обратился к главе администрация сельского поселения Ленинский сельсовет Ивану Жукову, но тот ответил ему почти по-библейски, мол, что я сторож огороду твоему? Возьми, мол, ружье и охраняй свою собственность!

- Местная власть работает только на себя! - считает Сергей Загорский.

Мужчина отказался от своей собственности на землю тогда, когда на его огороде появилось несколько могил.

Хома Брут пытался отгородится от покойников нарисованной вокруг себя линией мелом в церкви. Обеспокоенные ползучим наступлением покойников к их огородам жители улицы Ленинской наняли трактор, который выкопал на задах их земель ров. Самые свежие, датируемые февралем-мартом этого года могилы, сейчас находятся в двадцати метрах от этого оберега. Но уже к лету это пространство заполонят новые могилы.

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- Заметьте, что в этом месте склон, по которому текут на наши огороды талые воды. Черт его знает, какую заразу они несут с незаконного кладбища! - говорит житель улицы Ленинской, не желая почему-то называть своего имени.

Беда еще и в том, что здесь взялись хоронить не только жителей села Троицкое, но и всех желающих. Очевидно, связано это с тем, что в Липецке закрыто для захоронений уже и новое Косыревское кладбище, и покойников теперь предают земле в Желтых Песках и Сселках. Жителям юго-западной части Липецка куда проще похоронить своих умерших родных в Троицком, чем везти их на другой конец города.

- Я как-то заговорил с женщиной у могилы на этом нашем незаконном кладбище, спросил, почему она, не местная, тут похоронила своего родственника. А она и говорит: «Мне, мол, в ритуальном агентстве это посоветовали!» С нее взяли 10 тысяч рублей за могилу, и все! - возмущается этот же мужчина, который не хочет светиться в СМИ.

В администрации Троицкого сельсовета GOROD48 признались, что к ним за разрешением на захоронение на закрытом кладбище никто не обращается. Хоронят, мол, без нашего ведома.

- Это - непорядок, - говорит прокурор Липецкого района Игорь Качалкин. - В прошлом году мы обязали через суд ряд сельских администраций, в том числе и в Ленино, четко определить границы кладбищ, поставив их на кадастровый учет. Это подразумевает обваловку мест захоронений, установку по их периметру ограждений.

В сельской администрации Троицкого говорят, что по весне землемеры должны вбить по границам старого кладбища (на улице Октябрьской) колы, чтобы потом по новым границам поставить забор. Также в селе уже определились с новым погостом - но там пока еще никого не хоронят. Так что пока в Троицком действует стихийное кладбище, где рядом с каждой могилой родственники умерших самовольно размечают участки с учетом и своих будущих похорон.
2 916
#кладбище

Комментарии (3)

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df11

12 секунд назад
настолько счастливая/дешевая/с кучей рабочих мест/отличной медициной жизнь в Липецке - что люди дохнут как мухи, даже хоронить негде.
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ДААА

5 минут назад
Люди мрут как мухи. Сделали бы крематорий и все дела. как в Индии сожгли ив реку, а надо было на поля человек бы пользу принес, урожайность может быть повысилась.
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Посмотрел внимательно видео

9 минут назад
Колхозан из видео малость заторможен. Он не может внятно и ясно излогать свои мысли. Как попугай твердит одно и тоже: Жуков, Жуков, Жуков, Жуков; Я налог плачу, Я налог плачу, Я налог плачу. К новому главе мог, но что-то не пошёл. Кроме главы сельсовета более ни к кому не обращался: ни в райпрокуратуру, ни в район, ни Росприроднадзор, ни к депутатам, ни в суд.
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