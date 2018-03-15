Культура

сегодня, 09:53

Году добровольца в России посвятят выставку

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#выставка #Год добровольца

На ней представят портреты волонтёров и яркие моменты из их жизни.

Сегодня в конференц-зале управления молодежной политики Липецкой области в рамках проведения Года добровольца состоится открытие фотовыставки «В рамках добра».

Как сообщают организаторы, на выставке будет представлено порядка 30 фотографий - яркие моменты из жизни добровольцев региона и портреты самых активных волонтеров. Вход свободный.

Выставку подготовил Центр развития добровольчества.
2 283
#выставка #Год добровольца

Комментарии (2)

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Коля

2 минуты назад
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://gg.gg/dblog
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30 селфи

сегодня, 10:21
Димки Аксёнова ???
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