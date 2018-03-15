Культура
сегодня, 09:53
Году добровольца в России посвятят выставку
На ней представят портреты волонтёров и яркие моменты из их жизни.
Сегодня в конференц-зале управления молодежной политики Липецкой области в рамках проведения Года добровольца состоится открытие фотовыставки «В рамках добра».
Как сообщают организаторы, на выставке будет представлено порядка 30 фотографий - яркие моменты из жизни добровольцев региона и портреты самых активных волонтеров. Вход свободный.
Выставку подготовил Центр развития добровольчества.
Как сообщают организаторы, на выставке будет представлено порядка 30 фотографий - яркие моменты из жизни добровольцев региона и портреты самых активных волонтеров. Вход свободный.
Выставку подготовил Центр развития добровольчества.
Коля
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