Году добровольца в России посвятят выставку

На ней представят портреты волонтёров и яркие моменты из их жизни.

Сегодня в конференц-зале управления молодежной политики Липецкой области в рамках проведения Года добровольца состоится открытие фотовыставки «В рамках добра».



Как сообщают организаторы, на выставке будет представлено порядка 30 фотографий - яркие моменты из жизни добровольцев региона и портреты самых активных волонтеров. Вход свободный.



Выставку подготовил Центр развития добровольчества.