Общество

43 минуты назад

Липецк один из самых сытых городов

7 313
#обед #доход #рейтинг
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Липецк один из самых сытых городов

Липчанин может позволить себе купить на зарплату – 136 обедов

Эксперты доставщика еды Delivery Club рассчитали "индекс ланча". Индекс позволяет рассчитать, сколько может позволить себе обедов жители разных городов, исходя из статистических данных о среднем доходе по региону и минимальной стоимости комплексного обеда в регионе.

Самым высоким индекс ланча оказался в Москве. В столице среднестатистический житель может приобрести 338 комплексных обедов. На 2-м месте - Пермский край и Воронежская область, где жители могут купить 168 обедов. 3 место - Санкт-Петербург 160 (обедов). В первую десятку "сытых" городов также вошли Липецк (136 обедов), Казань (134), Екатеринбург и Пенза (112), Новосибирск (108) и Челябинск (100).

А вот жители Саратова могут приобрести лишь 43 обеда в месяц. В Иркутске - 47 обедов, в Красноярске и Ярославле – 54, в Краснодаре и Орле по 55, Самара - 56. Это самые «голодные» регионы, с дорогими комплексными обедами

7 313
#обед #доход #рейтинг
1

Комментарии (7)

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Житель

1 минуту назад
Да ролтон не подведет,а мяска бы еще.
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да

14 минут назад
в принципе у нас все недорого,если ни чего не покупать!
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Димон

23 минуты назад
Пи зда бо лы
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Димон

24 минуты назад
*
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Димон

24 минуты назад
*
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Виктор

29 минут назад
А если , обеды перевести в ужины , будет больше , чем в Москве.
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беженец

33 минуты назад
да кто бы сомнивался , липчани только и могут что жрать да спать , а нам хохлам беженцам за них работать и приступленья совершать приходится
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