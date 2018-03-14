Липецк один из самых сытых городов

Липчанин может позволить себе купить на зарплату – 136 обедов

Эксперты доставщика еды Delivery Club рассчитали "индекс ланча". Индекс позволяет рассчитать, сколько может позволить себе обедов жители разных городов, исходя из статистических данных о среднем доходе по региону и минимальной стоимости комплексного обеда в регионе.

Самым высоким индекс ланча оказался в Москве. В столице среднестатистический житель может приобрести 338 комплексных обедов. На 2-м месте - Пермский край и Воронежская область, где жители могут купить 168 обедов. 3 место - Санкт-Петербург 160 (обедов). В первую десятку "сытых" городов также вошли Липецк (136 обедов), Казань (134), Екатеринбург и Пенза (112), Новосибирск (108) и Челябинск (100).

А вот жители Саратова могут приобрести лишь 43 обеда в месяц. В Иркутске - 47 обедов, в Красноярске и Ярославле – 54, в Краснодаре и Орле по 55, Самара - 56. Это самые «голодные» регионы, с дорогими комплексными обедами