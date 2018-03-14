У задержанного за распитие спиртного в городском парке полицейские обнаружили наркотики

Прокурор Чаплыгинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту незаконного приобретения и наркотических средств.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, у обвиняемого задержанного за распитие спиртного в городском парке, при личном досмотре полицейские обнаружили 12 граммов марихуаны.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ, надзор за соблюдением законности в ходе расследовании которого осуществляла прокуратура.

Обвиняемый полностью признал свою вину.

Признав собранные доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до 2 лет, либо ограничения свободы на срок до 3 лет, либо лишения свободы на тот же срок.