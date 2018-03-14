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сегодня, 12:11

У задержанного за распитие спиртного в городском парке полицейские обнаружили наркотики

5 529
#наркотики
У задержанного за распитие спиртного в городском парке полицейские обнаружили наркотики

Прокурор Чаплыгинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту незаконного приобретения и наркотических средств.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, у обвиняемого задержанного за распитие спиртного в городском парке, при личном досмотре полицейские  обнаружили  12 граммов марихуаны.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ, надзор за соблюдением законности в ходе расследовании которого осуществляла прокуратура.

Обвиняемый полностью признал свою вину.

Признав собранные доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до 2 лет, либо ограничения свободы на срок до 3 лет, либо лишения свободы на тот же срок.

5 529
#наркотики

Комментарии (5)

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всё понятно

46 минут назад
подкинули однозначно! у нас так повышают раскрываемость преступления!
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а

48 минут назад
такой день пацану испортили, а он так хотел замутить по полной
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пусть будет

49 минут назад
либо ограничения свободы на срок до 3 лет
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skrip

55 минут назад
За что.Ему надо помочь .Давайте скинимся на ему на лечение.А с ним обходятся хуже чем с собакой.
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э

сегодня, 12:25
почему он был не укуренный в опу а бухал
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