20-летнюю студентку из Липецка обвиняют в торговле наркотиками

Отделом по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков СУ УМВД России по Липецку предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном 20-летней студентке.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, по данным следствия в августе 2017 года девушка начала переписываться через интернет с неизвестным пользователем, который предложил ей неофициальную работу курьера. Студентка понимала, что ей предлагают незаконно приобретать, хранить и распространять в тайниках наркотики, но согласилась, поскольку заработок показался ей лёгким и прибыльным. Позже она предложила своей соседке по съёмной квартире подрабатывать вместе. В ноябре 2017 года сотрудники полиции пресекли незаконную деятельность студенток, обнаружив и изъяв в их съемной квартире наркотическое средство общей массой не менее 144,93 грамма.

Следствием собрано достаточно доказательств, указывающих на то, что обвиняемая совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ - покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Обвиняемая признала вину в инкриминируемом ей преступлении. Окончательное решение по уголовному делу в ближайшее время будет принято в судебной инстанции.