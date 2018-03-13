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20-летнюю студентку из Липецка обвиняют в торговле наркотиками

6 574
#наркотики
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20-летнюю студентку из Липецка обвиняют в торговле наркотиками

Отделом по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков СУ УМВД России по Липецку предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном 20-летней студентке.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, по данным следствия в августе 2017 года девушка начала переписываться через интернет с неизвестным пользователем, который предложил ей неофициальную работу курьера. Студентка понимала, что ей предлагают незаконно приобретать, хранить и распространять в тайниках наркотики, но согласилась, поскольку   заработок показался ей лёгким и прибыльным. Позже она предложила своей соседке по съёмной квартире подрабатывать вместе. В ноябре 2017 года сотрудники полиции пресекли незаконную деятельность студенток, обнаружив и изъяв в их съемной квартире наркотическое средство общей массой не менее 144,93 грамма.

Следствием собрано достаточно доказательств, указывающих на то, что обвиняемая совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ - покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Обвиняемая признала вину в инкриминируемом ей преступлении. Окончательное решение по уголовному делу в ближайшее время будет принято в судебной инстанции.

6 574
#наркотики
1

Комментарии (6)

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Нонка

2 минуты назад
Ну вот и еще пара полудурочных -заработали денежков родителей порадовали теперь родаки передачки загребутся няньчить на зону Пристроить их в барак к хохлушкам да цыганам -веселуха
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???

7 минут назад
Банальная подстава!
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Чтобы

16 минут назад
искоренить это зло ментов нужно ловить за этим занятием
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деревенщина

25 минут назад
опять рядовые понесли потери, а когда поймают офицера который дал им наркоту на продажу? как надоел этот показательный процесс по пресечению преступности!
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дождутся

27 минут назад
Теперь лёгких денег и красивой жизни...Сучки...хреновы...
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Скрепы

46 минут назад
Сучек надо выпорть прилюдно и в яму как в старину.
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